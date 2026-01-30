El ‘after’ de Sancti-Spíritus cierra sus puertas en Salamanca

El famoso ‘after’ de la cuesta de Sancti-Spíritus cierra sus puertas tras años y años de haber permanecido abierto cuando todo cierra y cuando Salamanca amanece. Uno de los sitios conocidos por ser un lugar de encuentro para todos aquellos que querían proseguir la fiesta en la capital del Tormes.

Durante años, las redadas policiales se han sucedido en el lugar identificando en varias ocasiones a los jóvenes, y no tan jóvenes, decomisando en más de una ocasión sustancias estupefacientes como la del pasado viernes, 24 de enero, donde fuentes del caso confirmaron a este medio los hechos ocurridos donde requisaron pequeñas cantidades de droga.

El 25 de mayo de 2025, se producía otro fuerte despligue policial que se saldó con dos detenidos y un total de 95 registros, como se puede comprobar en el vídeo que captó este medio y que se puede visualizar en la siguiente noticia. Finalmente hubo un total de 95 registros, cuatro por consumo de estupefacientes y dos por tenencia de armas.

Cinco días después, las autoridades salmantinas realizaban un nuevo registro en otra operación conjunta entre la Policía Nacional y Local, donde las especialidades caninas también acudían hasta la zona de 'postfiesta' para registar de nuevo el lugar. Esa operación finalizó con 16 registros, levantando actas por tenencia de armas, posesión de estupefacientes y actividad de juego. Además, la Policía Local procedió a precintar los aparatos musicales.

Eso sí, esta no ha sido el único control preventivo que se ha realizado en este lugar, sin ir más lejos, el pasado 11 de abril de 2025 volvía a ser protagonista por una nueva redada, donde decenas de jóvenes esperaban nerviosos a las puertas a ser registrados por las autoridades salmantinas.

El 3 de noviembre de 2024, también se volvían a producir varios cacheos tras acudir la policía ante un aviso que se dio por exceso de ruido, como también pudo confirmar SALAMANCA24HORAS. En ese momento se llegó a superar el aforo máximo de 100 personas hasta las 105, y a tres de los asistentes se les llegó a decomisar sustancias estupefacientes.

De este modo, se pone fin a una etapa para la fiesta salmantina y para el propio municipio charro.