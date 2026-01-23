Nueva redada en el conocido after de la cuesta de Sancti-Spíritus
La Policía Nacional y Local han realizado una nueva redada en el conocido bar de la zona
Las autoridades salmantinas han vuelto a realizar una nueva redada en el after de la cuesta de Sancti-Spiritus. Una actuación que se ha saldado con varios controles a los jóvenes del lugar y en donde han estado casi una hora en interior de la discoteca y en las zonas externas.
SALAMANCA24HORAS ampliará información.
