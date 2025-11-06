Alejandro Vázquez en su visita a Salamanca: "Nos cuesta mucho dar el relevo generacional en las unidades de referencia de oncología radioterápica"

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León y Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia en su visita a Salamanca

Expertos nacionales e internacionales se han dado cita desde la mañana de este jueves en Salamanca para analizar, debatir y poner sobre la mesa los avances más destacados en el tratamiento del cáncer, en una reunión que se mantiene no solo este jueves, sino que se extenderá también a este viernes.

Tras la inauguración de esta mañana a cargo de Carmen Rubio, presidenta de Simposio Anual de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), esta tarde ha tenido lugar la celebración de una mesa redonda y la Asamblea General de Socios en la que Rubio a las 20:00 horas le pasará el testigo al nuevo presidente de SEOR, Javier Serrano, que asumirá la presidencia durante los próximos dos años.

Serrano, además de moderar la tertulia en la que han participado Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León y Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, ha explicado a Salamanca24horas que “la radioterapia como tratamiento pilar del cáncer tiene que tener un papel mucho más dominante tanto de la sociedad como de las prioridades de las administraciones públicas”. Igualmente ha recalcado la importancia de conocer la situación de la radioterapia en estas dos comunidades autónomas, destacando que “en los próximos años se prevé un aumento casi del 20% de las indicaciones de radioterapia”.

Javier Serrano, nuevo presidente de SEOR | Andrea Mateos

Durante la mesa redonda en la que han participado ambos consejeros de sanidad, bajo el título ‘¿Cómo impulsar la oncología radioterápica desde las administraciones públicas? Realidades y perspectivas', se ha expuesto la situación de la oncología radioterápica a nivel nacional, los recursos de los que se dispone, así como el plan estratégico 25/30 para la incidencia del cáncer.

Respecto a los recursos en oncología en Castilla y León, Alejandro Vázquez ha manifestado que al contrario de en Galicia en nuestra comunidad el mayor número de la población se encuentra ubicada en el interior, donde hay una gran despoblación. Un dato que además de ser preocupante supone un problema añadido para instaurar estos recursos.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, participa en la mesa redonda: '¿Cómo impulsar la oncología radioterápica desde las administraciones públicas? Realidades y perspectivas' | Andrea Mateos

Vázquez explica que “en 2016 pusimos en marcha el plan de mejora en oncología radioterápica que llevó a dotar de mejores tecnologías y cartera de servicios a las principales unidades en Valladolid, Salamanca, León y Burgos”. Unas mejoras, que recalca “todavía no hemos acabado” y que, además expresa que “hemos llegado a un acuerdo con Aragón y que hemos mejorado el transporte sanitario y hemos pasado a crear unidades satélite de radioterapia. Hemos empezado por Ávila y Soria que está en marcha, pero nos quedan todavía tres áreas sanitarias en Palencia, El Bierzo y Segovia”. Respecto a esta satelización, el consejo expresa que “todavía no hemos acabado” y subraya como “un gran problema” el relevo generacional en las unidades de referencia: “necesitamos más personal técnico o profesionales radiofísicos. Nos cuesta mucho dar el relevo generacional”.

El consejero de sanidad de Castilla y León también ha dicho que “el sistema sanitario de España está muy encorsetado y a que a veces nos gustaría resolver más de lo que hacemos”. Asimismo, confiesa que “como consejero nunca he tenido la prevención de cambiar el sistema sanitario porque es muy frustrante. Los cambios son muy lentos cuando ves la solución”.