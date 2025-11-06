La radioterapia adaptativa Ethos llega al Hospital de Salamanca: "La innovación debe llegar con equidad a todo el territorio nacional"

Salamanca se convierte en protagonista de la oncología radioterápica con la llegada de la tecnología Ethos de radioterapia adaptativa, una de las técnicas más avanzadas disponibles en la actualidad. Este hito se enmarca dentro del Simposio Anual de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), que se celebra este jueves y viernes en la Hospedería Fonseca, y que reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre innovación, investigación y equidad en el tratamiento del cáncer.

La presidenta de SEOR, Carmen Rubio, subraya que este encuentro tiene un doble carácter, científico e institucional, y persigue un objetivo claro: garantizar que los avances tecnológicos lleguen a todos los pacientes del país. “No solo abordaremos las novedades más relevantes de nuestra especialidad, sino también cómo mejorar la equidad, la calidad asistencial y fortalecer la colaboración internacional”, asegura Rubio.

España se perfila como un referente europeo en protonterapia, con la instalación prevista de 13 equipos en hospitales de todo el territorio. Rubio destaca que la cooperación con administraciones y centros internacionales, especialmente de Latinoamérica y Portugal, será clave para que estos tratamientos de última generación sean accesibles para todos los pacientes.

Investigación y colaboración como pilares del avance

Durante el simposio, también, se entregan premios a las mejores publicaciones en investigación traslacional en oncología radioterápica, así como becas conjuntas entre SEOR y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para proyectos de cáncer de próstata, fomentando la colaboración interdisciplinar entre oncólogos radioterápicos y médicos.

Además, se presentarán nuevas plataformas de pacientes y se avanzará en la creación del Observatorio Nacional de Oncología Radioterápica, que permitirá disponer de datos actualizados sobre acceso y disponibilidad de tratamientos en España. Rubio enfatiza: “Contar con información robusta nos permitirá reivindicar mejoras en infraestructuras y técnicas, garantizando igualdad de oportunidades para todos los pacientes”.

El Hospital de Salamanca, un referente en innovación

El Hospital de Salamanca desempeña un papel fundamental en la oncología radioterápica nacional. Según la presidenta de SEOR, Carmen Rubio, se trata de “un hospital muy potente, con grandes equipos de radioterapia”, que próximamente incorporará la tecnología Ethos de radioterapia adaptativa, una de las técnicas más novedosas y avanzadas del momento.

Según ha explicado la doctora Rubio, el Hospital de Salamanca colabora activamente en el ámbito nacional a través de grupos de trabajo y programas de formación, como el Máster de Investigación para Residentes, en el que participa el doctor Luis Pérez Romasanta, apoyando la investigación de los jóvenes oncólogos radioterápicos. Además, existen acuerdos de colaboración con el Instituto del Cáncer de Salamanca.

Rubio subraya la relevancia de celebrar el cierre de su mandato como presidenta de SEOR en Salamanca: “Ha sido un placer y un orgullo durante estos cuatro años impulsar plataformas que acercan la innovación a los pacientes, fomentar la investigación y mejorar la equidad en el acceso a los tratamientos. Quedan retos por delante, pero confío en que la próxima Junta Directiva continúe este camino con la misma ilusión”.

Durante su presidencia, SEOR ha potenciado iniciativas como el Observatorio Nacional de Oncología Radioterápica y el Foro Interterritorial, que permiten a representantes de todas las comunidades autónomas compartir información y mejorar la equidad en el acceso a tratamientos avanzados, incluyendo la protonterapia. Según Rubio, “ha sido un trabajo muy interesante, con aprendizajes iniciales y retos pendientes que la próxima Junta Directiva podrá llevar adelante”.