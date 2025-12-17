El Fin de Año Universitario dispara los viajes compartidos a Salamanca: BlaBlaCar prevé casi 800 llegadas, un 9% más que en 2024

Miles de universitarios volverán a reunirse este jueves en la Plaza Mayor de Salamanca para celebrar el Fin de Año Universitario. Muchos llegarán de otras provincias y elegirán compartir coche para minimizar gastos. La plataforma líder en el sector, BlaBlaCar, prevé registrar cerca de 800 viajes con destino a la capital del Tormes, lo que supone un incremento del 9% en comparación a 2024.

La mayoría de los viajes ofertados parten de ciudades cercanas como Zamora y Valladolid, pero también de otras situadas a más de dos horas en coche, como Madrid, Cáceres y Sevilla. La distancia media de los trayectos es de 258 kilómetros, mientras que el precio medio se sitúa en torno a los 15 euros, tal y como ha señalado BlaBlaCar en un comunicado.

El Fin de Año Universitario dará comienzo este jueves a las 20:30 horas. Los artistas Mafalda, Chema Rivas, Dani Serra, Álex Díez y el ganador del concurso de DJs se turnarán sobre el escenario de la Plaza Mayor ante miles de estudiantes deseosos de disfrutar de la fiesta salmantina y de celebrar el inminente 2026 con un paquete de gominolas y en compañía de amigos y compañeros de clase.