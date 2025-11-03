La antigua Residencia San Juan de Sahagún no será un centro de migrantes “a corto plazo”, según el Gobierno

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha emitido un comunicado para zanjar las especulaciones sobre el destino de la antigua Residencia San Juan de Sahagún, desmintiendo que esté prevista la apertura de un centro de acogida para personas migrantes "a corto plazo" en sus instalaciones. Esta aclaración surge ante las recientes informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.

El edificio, que fue cedido por la Seguridad Social a la Secretaría de Estado de Migraciones, se encuentra en un estado de deterioro que requiere una rehabilitación urgente. Sin embargo, las obras de acondicionamiento necesarias han quedado paralizadas debido a la falta de la preceptiva licencia municipal.

Según el Gobierno, la paralización se debe a que el Ayuntamiento de Salamanca requirió nueva documentación para conceder el permiso, una documentación que ya ha sido presentada. La Secretaría de Estado de Migraciones busca garantizar la total legalidad urbanística de todos sus centros adscritos. Actualmente, se está a la espera de que el Consistorio salmantino otorgue la licencia para poder reanudar los trabajos.

El comunicado subraya un punto crucial: la rehabilitación del inmueble, que se reitera está en mal estado, no implica de manera inmediata la apertura de un centro para migrantes, ya que no forma parte de los planes de la Secretaría de Estado a corto plazo.