El aparcamiento de la Chinchibarra ya es una realidad y quedan por finalizar las obras de la avenida de San Agustín

Finalizados los aparcamientos de la Chinchibarra y obras en la avenida de San Agustín

Los operarios del Ayuntamiento de Salamanca se encuentran finiquitando los últimos detalles para abrir antes de que “comiencen los toros”, como destacaron a SALAMANCA24HORAS fuente municipales, uno de los aparcamientos más esperados en la capital del Tormes, los de la Chinchibarra.

Durante los último meses, se ha ido destacando y configurando este distrito para dotar a los habitantes de la zona tanto de lugares para poder dejar sus coches, como para desahogar una de las zonas con más tránsito de tráfico, por un lado los jóvenes del colegio, y por otro lado, los partidos del Perfumerías Avenida. Este nuevo parking contará con 226 plazas, además de otras seis para personas con movilidad reducida.

Cabe destacar que la avenida colindante al mismo, la de San Agustín, también se encuentra en proceso de cambio, donde se están realizando los trabajos de asfaltado, además de dotar a la misma con luces led de cara a promover la eficiencia energética en la ciudad.

De este modo, también se ha pretendido que las segundas filas de los coches aparcados, que se amontonaban en el lugar, no supongan un problema en cuanto a seguridad vial, en un entorno en el que el consistorio salmantino ha invertido casi 537.000 euros. Asimismo, todo se suma a la renovación de la red de tuberías de la zona que estarán listas, previsiblemente, antes de que finalice el año.