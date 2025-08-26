El cambio de Salamanca durante 2025: ¿Qué obras se están realizando y cuáles quedan por finalizar?

Este 2025 ha sido uno de los años en los que más obras se han realizado en Salamanca, incluyendo diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en todos los barrios de la ciudad, pasando por la urbanización de plazas, calles y avenidas, hasta la renovación en la red de las tuberías de la ciudad.

Además, se han realizado diferentes reformas y creaciones en los ámbitos deportivos, tanto en pabellones y campos de fútbol, como en las nuevas canchas que sirven y servirán para fomentar las prácticas saludables en la capital del Tormes.

En cada uno de los distritos que componen Salamanca han comenzado a ejecutarse todas las maniobras necesarias para el bienestar de la ciudadanía, incluyendo, como no, parques y jardines, peatonalizaciones de diferentes vías, más aparcamientos y una ciudad verde que va a la vanguardia de Europa sirviendo como referencia en cuanto a Medio Ambiente.

Muchas de estas obras se anunciaron en 2024, pero durante este 2025 otras tantas se han anunciado para ejecutarse y llegar al turrón con una reforma integral de diferentes calles que llevaban pidiendo un cambio de cara desde hace años y que han visto satisfechas esas necesidades.

Barrio de La Vega

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de urbanización del barrio La Vega

El barrio de La Vega ha sido uno de los más beneficiados durante este 2025, donde se está ejecutando la primera fase de la reurbanización integral en las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II. Estas obras arrancaron tras una reunión con los vecinos en las que solicitaron una serie de mejoras a realizar y así mejorar la calidad de vida. En las mismas se han renovado 732 metros de tuberías, además de instalarse nuevas arquetas domiciliarias. Asimismo, el alumbrado público también se modificará con luces led de cara a mejorar la eficiencia energética, además de crear canalizaciones subterráneas para redes de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Entre la mejora de las zonas verdes y tener más accesibilidad en todas las calles, en Palos de la Frontera se mantendrán las plazas de estacionamiento, y en Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II se plantarán nuevas especies vegetales, y redes de riego que se realizarán por goteo y aspersores. Del mismo modo, también se colocarán bancos y papeleras por todas las zonas para facilitar las áreas de descanso. Para todo ello, se ha destinado una inversión total de 1,5 millones de euros.

Barrio de la Chinchibarra

Proyecto Parking San Agustin

El barrio de la Chinchibarra ha visto como en los últimos meses se han ido añadiendo más y más aparcamientos de cara a que en las calles más alejadas del centro pudieran tener más facilidad para aparcar. Es el caso del aparcamiento, junto al Punto Limpio, donde además de 226 nuevas plazas, habrá otras seis para personas con movilidad reducida. Asimismo, cabe destacar que el propio consistorio dotará a las calles de nueva iluminación con tecnología LED para seguir promoviendo la eficiencia energética en la capital.

De este modo, se persigue que tanto el nuevo parking, que servirá para dotar de más plazas al público del Würzburg, como para los centros escolares cercanos a la zona, se logrará que el tráfico sea más fluido evitando que haya vehículos en segundas filas en las horas puntas de entrada y salida de los mismos. Para ello, se han invertido casi 537.000 y, según fuentes municipales “finalizarán antes de los toros de la Vega”.

Por otro lado, dentro de los 11.544 metros de tuberías que se están cambiando o quedan por cambiar durante este 2025, destacan también varios puntos de la Chinchibarra que han entrado dentro de la inversión de los 3,7 millones de euros que ha destinado el consistorio de Salamanca y que estarán totalmente listas para final de año.

Barrio de Pizarrales

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de construcción de 55 viviendas protegidas de alquiler en el barrio de Pizarrales | Belén Hurtado

El barrio de Pizarrales, uno de los más habitados de Salamanca, ha visto como una de las mejores noticias de este 2025 ha visto la luz gracias a las 48 nuevas viviendas protegidas con alquileres que oscilan desde los 300 a los 350 euros. 4,1 millones de euros que se han destinado a este fin y que ha podido ayudar a decenas de familias con pisos de tres dormitorios, trastero y garaje.

Por otro lado, cabe destacar que en el entorno de este distrito de la ciudad entra la renovación de la red de abastecimiento de agua en las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León, renovando las tuberías de la zona a las normativas vigentes.

Asimismo, destaca que el propio consistorio ha destinado 200.000 euros a la renovación de la iglesia vieja de la zona, así como una partida presupuestaria para el nuevo pabellón que brindará deporte a miles de vecinos salmantinos con un presupuesto de siete millones de euros.

Por otro lado, cabe destacar que el propio Ayuntamiento de Salamanca ya ha comenzado con las obras de los pisos de la avenida Obispo Sancho de Castilla 20-30, en los que se han destinado más de 5,5 millones de euros para realizar 55 viviendas de alquiler, en los que se incluye, también, garaje y trastero.

Barrio del Zurguén

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras del nuevo aparcamiento gratuito en superficie del barrio El Zurguén | Belén Hurtado

El Zurguén sigue siendo otro de los barrios que más cambios han solicitado durante los últimos años. Si en 2024 ya se reformaron todas las plazas y parques de la zona, en esta ocasión ha sido el turno del nuevo aparcamiento que será gratuito y que tendrá cientos de plazas.

Siendo de tierra en un principio y sin organización previa en el mismo, el consistorio decidió acometer una serie de obras para poder realizar 214 nuevas plazas, además de nuevas zonas verdes para fomentar las mismas en el barrio. Asimismo, en esta obras se han incluido mejoras en la seguridad vial, así como en la accesibilidad.

Del mismo modo, se añadirán 26 nuevos árboles, que serán sobre todo arce y almez, y unas 350 plantas arbustivas. Todo ello destinado a enfriar las zonas durante la época de calor y fomentar las sombras. Por otro lado, se van a incluir 30 puntos de alumbrado LED, además de 10 aparcabicicletas y cámaras para controlar el tráfico.

Por último, con esta medida se contribuye a facilitar aparcamientos a los vecinos, a los espectadores del Reina Sofía, además de aquellas personas que quieran descansar durante los largos viajes de la A-66.

Estrechamiento Saavedra y Fajardo

Otro de los puntos fuertes, pero que no depende únicamente del Ayuntamiento de Salamanca, es la demolición del puente de la avenida Saavedra y Fajardo para incrementar el tamaño de la vías de los trenes mercantiles que pasan por la zona. Lo más esperado por parte de los habitantes de El Zurguén, será, como no, la construcción del Centro de Salud en un futuro.

Barrio de Vidal

Corte de tráfico paseo Gran Capitán

El barrio de Vidal también es otro de los distritos de Salamanca que más cambios de cara va a tener o ha tenido durante este 2025, sobre todo con la gran urbanización de Gran Capitán, otro de los puntos de paso más transitados de la capital del Tormes. En años anteriores, ya se trabajó en la modernización de las zonas para que sean más accesibles, cómodas y humanas.

Para ello, se renovarán 230 metros de longitud en la red de distribución de agua y así prevenir rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio. Además, se instalarán nuevos sumideros y todo el alumbrado público cambiará por luces LED. De cara al futuro, también, se organizará un gran tendido destinado a las telecomunicaciones, y así operar de una manera más sencilla por parte de las teleoperadoras.

Como es lógico, se renovarán aceras para mejorar la amplitud de las mismas y que las personas con movilidad reducida no tengan dificultades a la hora de transitar por las mismas. Por otro lado, también se instalarán pasos de peatones elevados para calmar la velocidad de los vehículos.

También destaca la campaña de asfaltado de la ciudad de Salamanca, donde afectará notablemente desde este jueves, 28 de agosto, con cortes intermitentes desde el paseo de Doctor Torres Villarroel hasta la glorieta de Santiago Martín ‘El Viti’, en el sentido entrada al centro de la localidad.

Barrio de San José

Plaza Santa Cecilia

El Barrio de San José, como no podía ser de otra forma, siendo uno en los que más personas habitan, también se ha ido mejorando la estructura de las calles dando un paso clave en este distrito. El presupuesto base es de 270.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que a finales de noviembre debería estar completamente listo.

Para ello se ha hablado con la asociación de vecinos para así transformar la plaza y mejorar la accesibilidad a la misma, además de incrementar la seguridad vial y, como no, la eficiencia energética. En la plaza de San Cecilia, se creará además un aparcamiento con 33 plazas junto a la calle Maestro Argenta. En la propia plaza, se reubicarán las mesas de ping pong y el circuito de calistenia, además de complementar todo esto a la zona destinada a los perros.

El acceso peatonal a las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez, se realizará una nueva rampa con pasamanos dobles, y un paseo peatonal para prevenir cualquier tipo de caída mejorando la seguridad de los viandantes.

Junto al área de los canes se plantarán 26 árboles además de 620 metros de plantas arbustivas. En todas las zonas verdes, además, se incorporarán mallas antihierbas, una capa de astilla sobre la tierra vegetal y riego por goteo para ahorrar en el consumo de agua.

A todo esto, se le suma el radar de velocidad en la Avenida de Hilario Goyenechea, la colocación de cámaras de vigilancia en el aparcamiento de la plaza de Maestro Luna y el refuerzo de los controles de la Policía Local para evitar carreras de coches, actuaciones cometidas durante los años anteriores por petición ciudadana.

Barrio Blanco

Obras Barrio Blanco (2)

En conjunto con otros barrios de la ciudad como serán Garrido, San Bernardo y el centro, Chamberí y Barrio Blanco entran dentro del paquetes de medidas de los 2,7 kilómetros de nuevas tuberías que tienen un valor de un millón de euros. En el caso de Barrio Blanco se realizarán un total de 721 nuevos metros que comprenderán vías tanto de Pizarrales como del distrito mencionado.

Entre estas calles se encuentran La Flor, El Pozo, Obispo Alcolea, Río Sil y Ruiz Zorrilla, en el barrio de Pizarrales, conectando con una fase ya aprobada para las calles Alfareros, Marineros y Profesor Lucas. Esto llevará un presupuesto de 263.500 euros.

En la zona de Blanco, dentro del PERI 7, se renovarán 291 metros de tuberías de abastecimiento y 350 metros de saneamiento entre las calles Santa Rita y Río Jordán.

Cabe destacar, que la avenida de Salamanca comenzará tras el verano otra de las obras más esperadas por sus habitantes, y es que tras llegar a un acuerdo entre vecinos y consistorio, se van a demoler algunas de las naves de la zona para más tarde ser urbanizada. Además, de este cometido, saldrán decenas de plazas de aparcamiento.

Barrio de Chamberí

Al igual que el anterior barrio, el de Chamberí verá reformada una gran línea de tuberías de cara a mejorar la calidad del agua de las mismas. Con 1.016 metros se ha contemplado un presupuesto de 370.000 euros para las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León en Pizarrales, y en Gil González Dávila y César Real de la Riva.

Barrio de Garrido

Obras en el entorno residencial de la calle Gladiolos, en el barrio de Garrido

Otro de los barrios donde más personas habitan es el de Garrido, y en esa línea de obras que se van a realizar en las tuberías de la ciudad se incluyen otros 997 metros en la calle Pozo Amarillo y del paseo de la Estación (entre las glorietas del Coronel Antonio Heredero Gil y Río Miño), dando continuidad a las obras ejecutadas en 2023 desde el Parque de La Alamedilla.

Al dividirse en Garrido Norte y Sur, ambos territorios tendrán sus propias obras, si antes mencionamos las tuberías de la zona Sur, en la zona Norte y en el entorno de la calle Gladiolos, los edificios de la zona tendrán nuevos ascensores, además de nuevas zonas verdes y se mejorará el acceso a todas las comunidades de vecinos.

En Garrido Sur, y a pesar de no comenzar en 2025, y como avanzó en exclusiva SALAMANCA24HORAS, un nuevo edificio junto al Túnel de la Televisión brindará nuevas viviendas protegidas con trastero y garaje, además de la creación de 100 huertos urbanos de uso público. Se prevé que terminen a finales de 2027 o incluso 2028.

Asimismo, cabe destacar que ya se ha concedido las obras para los Raíles Verdes, además de la vía verde que transitará por el Volcán de Garrido y el carril bici que unirá la estación de trenes con el propio Túnel de la Televisión.

Barrio Prosperidad y El Rollo

Camino de las aguas

A pesar de haber hecho obras en ambos barrios desde hace tiempo, Prosperidad tendrá 436 metros de tuberías en lo que será una renovación parcial en el Camino de las Aguas y las calles Jorge Ibor y Villaviciosa que llevan consigo una inversión de 175.000 euros. Obras que comenzarán de forma inminente,

En El Rollo, se han planteado renovar, además de dar por finalizadas algunas, los 772 metros en las calles Fuengirola, Ferral, Gerona, Mieres, La Coruña, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres, Alicante, Pintor González Ubierna y Orense, con un presupuesto de 206.978,96 euros. De este modo, se ha querido terminar con las algunas obras del Camino de las Aguas antes de las Ferias y Fiestas para no interferir en el tráfico de la ciudad.

Barrio del Oeste

Cinco nuevo arces en calle Escultor Carmona, en el barrio del Oeste. Foto Ayto. Salamanca

El barrio del Oeste estuvo envuelto en polémica tras la retirada de los árboles por el mal estado de los mismos durante 2024. Esto llevó a consensuar entre Ayuntamiento y la Asociación Zoes una serie de ‘reformas vegetales’ entre las que se encuentran las de la propia Plaza del Oeste y la de la calle Gütenberg donde ha experimentado una renaturalización integral.

La propia plaza de Carmelitas, junto al barrio del Oeste, también verá una serie de cambios en la misma.

Centro de Salamanca

Escaleras de Gran Vía

Como no podía ser de otra forma, el centro de Salamanca también ha visto cómo ha ido cambiando poco a poco durante este 2025. SALAMANCA24HORAS informaba sobre un nuevo ascensor en las conocidas escaleras de La Riojana, donde no habría horario y donde sería para todo el mundo.

Este nuevo mecanismo se realizará de cara a las personas con movilidad reducida, y contará con una cabina panorámica situada al margen izquierdo de las mismas. Del mismo modo, la propia zona contará con parterres vegetales escalonados para embellecer el entorno y que podría ir desde la plaza de San Julián.

Por otro lado, a finales de 2025 arrancarán las obras de la plaza de Santa Cecilia, una obra que mejorará la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Además se creará una zona peatonal con bancos, con más espacios verdes y aparatos para la realización de deporte. Estas obras arrancarán a finales de 2025 o a inicios de 2026.

Por otro lado, y como se anunció hace unos meses, la plaza de Los Bandos también tendrá un cambio absoluto, en donde se instalarán nuevas zonas verdes, además de hacer un lugar con más sombra, mejorando la misma para los peatones. Esta ‘reforma’ se adecuará a las directrices de la UNESCO, donde además tendrán voz y voto Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. Este lugar será conocido como "El Vergel de los Bandos".

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, visita la conclusión de las obras de renovación de la plaza de San Román

Plazas como la de San Cristóbal, Bretón, San Román y Las Claras, además del entorno, se irán renovando ante la escasez de vegetación que ha tenido durante los últimos años. Asimismo, en algunas zonas se crearán bosques urbanos que mejoren la calidad de vida y así seguir potenciando diferentes zonas turísticas de la ciudad.

En la plaza de Bretón se embellece el frontal de la propia escultura dedicada al músico, en la calle Santa Clara son tres alcorques y en la propia plaza que lleva el mismo nombre se mejora la estética de la fuente. En San Román se han concluido durante el mes de agosto estas 'reformas'. Para ello, además, se destinarán 173.000 euros de los 22,4 millones destinados para este 2025, y en el conjunto se instalarán 87 árboles, 1.024 arbustos, 19 bancos de madera y 4 fuentes bebedero.

Parques de la ciudad

Zonas verdes que se modificarán en la ciudad

Como se ha ido avanzando en cada uno de los barrios de Salamanca, las zonas verdes son otro de los puntos clave para la ciudad. De este modo, el pasado mes de mayo se anunciaban los cambios en Carmelitas, Jesuitas y El Baldío, donde se iban a plantar 7.000 nuevas especies vegetales, así como pavimentos seguros, humedales artificiales, nuevos juegos y pérgolas.

En Carmelitas la renovación será de 120.000 euros en donde habrá nuevos juegos infantiles con capacidad para 28 niños a la vez. Asimismo, habrá una fuente que servirá de refresco para los días más calurosos.

Por otro lado, el parque de los Jesuitas también se renovará con una inversión de 65.000 euros en tres de las zonas cercanas a las pistas. En estas nuevas obras se han incluido nuevos columpios, estructuras para escalar, pavimentos más seguros y una gran adaptación que servirá para gente de todas las edades.

El Baldío será otra de las grandes obras al tratarse del pipican más grande de la ciudad y en donde se invertirán 85.000 euros. En el mismo, se realizarán obras para añadir pérgolas de madera, mesas de picnic, fuentes, bancos naturales de piedra y humedales que llegarán a ocupar una gran zona de 500 metros cuadrados

Del mismo modo, otras zonas verdes y de descanso del paseo de San Vicente, Carmelitas y Torres Villarroel mejorarán sus zonas ajardinadas, mejorando infraestructuras urbanas, integrando la naturaleza a la ciudad y mejorando la calidad de vida y el bienestar de las personas que habitan la ciudad.

En torno al Campus Miguel de Unamuno, también se han realizado diferentes obras en la plantación de árboles, inaugurando una de las zonas denominadas como “El Bosque del Deporte”, en las zonas deportivas situadas entre Pizarrales y Huerta Otea.

En el conjunto de la capital del Tormes, y para este otoño de 2025, se plantarán otros 32.000 árboles en la ciudad. En licitación durante el mes de agosto, se podrá realizar esta plantación en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entre estas zonas se encuentran los 21.000 árboles del Polvorín de Tejares, siendo la “mayor plantación llevada a cabo en la ciudad” con una inversión de 631.000 euros. Cabe destacar que otros 1.110 árboles se plantarán a lo largo y ancho de Salamanca.

Estos ejemplares se distribuirán entre las siguientes zonas: las avenida de San Agustín, Carmen Martín Gaite, Salamanca, Obispo Sancho de Castilla, Reina Berenguela; el entorno de la biblioteca municipal Torrente Ballester; las calles Alcalde Málaga Guerrero, Babia, Buenaventura, Cabrera, Castellanos, Félix de Montemar, Fernando Pessoa, Guarda, Hilario Goyenechea, Joaquín Rodrigo, José de Lamano Beneite, Lázaro Ralero, Maestro Tárrega, Mayor de Chamberí, Poeta Jesús Rasueros, Rector Madruga, Remigio González Adares, Teso de la Feria y Tratado de Roma; en el Cerro de San Vicente; en las glorietas de Beatriz de Suabia, Ciudad Jardín, Enrique el Navegante, Obispo Bobadilla, Obispo Mauro Rubio, Ruta de la Plata, Tomás Francisco Prieto y Tratado de Tordesillas; en los parques del Camino de Salamanca, calle Jesús Arambarri, Jerónimos, Jesuitas, Musas y Valhondo; en los paseos Convención de Schengen y Enrique de Sena; en las plazas de José Paz Maroto y Santa Cecilia; en las rotondas de la avenida Margarita de Austria con las calles Dolores Cebrián y Petra Zugarrondo, Quinto Pino y San Marcelino Champagnat; y en la Vía Helmántica.

Obras para instalar el nuevo césped artificial FIFA en La Aldehuela

Otro de los grandes cambios será el que se pueda ver a partir de septiembre en el Complejo Deportivo de La Aldehuela, donde renovará su césped en dos de los tres campos de fútbol para así adecuarse a la gran cantidad de equipos que juegan en los mismos.

Almudena Parres, en el nuevo césped artificial del Rosa Colorado | FOTO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Por otro lado, el Rosa Colorado ya ha cambiado también su césped de cara a la nueva temporada, además de cometer otro tipo de obras como el pavimento del parque de Lazarillo durante los próximos meses o, como no, las obras del Wurzburg para instalar nuevos asientos que para el comienzo de liga estarán listos.

Extrarradío de Salamanca

Puerto Seco

La gran obra que se espera para 2025 y 2026, y que dará cientos de trabajos a Salamanca, es el Puerto Seco, un lugar que ya se prepara para operar con graneles y así reforzar su competitividad en el mercado. Zaldesa, Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, ha conseguido ampliar presupuestos llegados del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León para un punto que será clave para la logística y exportación de empresas salmantinas.

De esto modo, y con 88.000 metros cuadrados, la zona permitirá la entrada de trenes de hasta 750 metros de longitud, además de disponer de grandes básculas, camiones, vagones y grandes zonas de descarga para el campo charro.

Según avanzó el alcalde, las obras han ido a muy buen ritmo y se destinarán 8,4 millones de euros a la empresa ZALDESA, para realizar todas las inversiones y poder acometer las obras en los casi 245.000 metros cuadrados del lugar, anuncio que dio a conocer el pasado mes de mayo.

Asimismo, ha añadido que es clave concluir las obras de la vía férrea que transcurrirá hasta Portugal, para mejorar las competencias del Puerto Seco y situar la zona a la vanguardia tanto a nivel nacional como a nivel internacional.