Aprobado el proyecto de remodelación del enlace de Buenos Aires para conectar directamente la A-66 y la A-62 al oeste de Salamanca

El Ministerio de Transportes ha notificado en la mañana de este miércoles que ha aprobado ya el expediente de información pública y definitivamente, dando, por tanto, luz verde al proyecto de remodelación del enlace de Buenos Aires que permitirá continuar con la conexión entre la A-66 y la A-62 en el entorno oeste de Salamanca.

Hace un año que Transportes aprobó ya de forma provisional el proyecto para la remodelar el conocido enlace de Buenos Aires y, por ende, mejorar la conexión entre ambas autovías. Un proyecto que consta de un presupuesto estimado de 15,7 millones de euros y que próximamente se publicará en el BOE.

Remodelación del enlace de la Glorieta de Buenos Aires | Ministerio de Transportes

Actualmente, la A-66, procedente del sur, termina en la rotonda de Buenos Aires, donde pierde su condición de autovía hasta que se vuelve a conectar con la A-62 a lo largo de una plataforma de 5 kilómetros que comparten ambas vías hasta el enlace del Helmántico.

La intención ahora es dar continuidad al trazado de la autovía A-66, mediante la remodelación de este enlace actual de Buenos Aires, salvando la rotonda, mediante la construcción de dos viaductos, la ampliación de un paso inferior y dos muros, además de medidas de protección acústica e integración ambiental. Es decir, que cuando finalicen las obras, la conexión será directa entre ambas autovías al dejarse la rotonda por debajo del viaducto, evitando que los vehículos que no quieran entrar a la capital se tengan que salir en esta zona de Tejares.

De modo que la rotonda de Buenos Aires quedará tan solo para aquellos que quieran acceder a la ciudad por Buenos Aires o que quiera cambiar de dirección entre la A-62 y la A-66 mediante los ramales de enlace.

La noticia se ha dado a conocer a última hora de la mañana de este miércoles, cuando este mismo Ministerio también ha informado de la construcción del tercer carril para la A-62, la vía que une Salamanca con Valladolid.