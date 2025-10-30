Arranca el primero de los cuatro días de huelga de los técnicos superiores sanitarios de Salamanca

Los técnicos superiores sanitarios de Salamanca han arrancado las cuatro jornadas de huelga estipuladas para los próximos 30 y 31 de octubre, además de los 3 y 4 de noviembre. Son muchas las reclamaciones que se llevan haciendo desde hace años al Gobierno de España por parte de los trabajadores de los centros sanitarios de la capital del Tormes y la provincia.

Entre las mejoras que se prometieron, según han explicado los sindicatos durante los últimos meses están: reclasificar los grupos de los trabajadores y que formen parte del B, crear diplomas de acreditación avanzada, transformar la Formación Profesional en carrera universitaria y la existencia de un coordinador de los diferentes técnicos sanitarios.

En el pasado, AETEL ya explicó que “los profesionales no aceptaremos más discriminaciones ni abusos ante una reforma del Estatuto Marco vista como la oportunidad mínima de reparación y avance profesional”, lo que les ha llevado a realizar estos cuatro días de huelga para demostrar que “sin nosotros se paraliza la Sanidad”.

Somos una parte fundamental e imprescindible

El propio Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, ha indicado que “podemos ser menos en número dentro de los hospitales, pero somos una parte fundamental e imprescindible”. La premisa es clara, y es que desde 2007 ya están homologados los títulos a nivel europeo con una retribución del grupo B, lo que solicitan que se haga de forma inmediata.

Según AETEL, el seguimiento de la huelga ha sido del 95 por ciento en Salamanca (80 por ciento según datos oficiales), similar al resto de provincia de Castilla y León. Además, los únicos servicios mínimos que se han garantizado en el hospital de Salamanca serán las analíticas para los pacientes urgentes y para los pacientes oncológicos. Juan Carlos Rodríguez, ha destacado que "estamos satisfechos por el seguimiento que está teniendo, ya que este problema no es solo para los técnicos españoles, sino para los que vengan de otros países, que no les van a homologar el título y no van a poner trabajar en España".

Los técnicos superiores sanitarios protestan a las puertas del hospital de Salamanca

Por otro lado, también han declarado que se sienten engañados por el Ministerio de Sanidad con el que "llegamos a unos acuerdos, algo que no iba a costar dinero de más para las arcas públicas, prometiendo que lo incluirían en el Estatuto Marco", unas reivindicaciones que no han visto la luz en el borrador del mismo.

Queremos estudiar más para estar más formado. No queremos que nos vacilen más

Ante las dudas que podrían traer las protestas, en las que se podía llegar a pensar que querían la homologación del título como universitario, el presidente de AETEL ha expresado que "queremos estudiar más para estar más formado. No queremos que nos vacilen más".

Del mismo modo, han indicado que el Ministerio de Sanidad, a raíz de las promesas realizadas hace 18 años, "nos deben 200 euros al mes desde entonces", lo que se podría traducir en términos generales a una pérdida adquisitiva de 43.200 euros como máximo. Ante esto, Juan Carlos ha hecho hincapié en que "No nos queda más remedio que protestar porque el Ministerio de Hacienda nos debe eso, el Ministerio de Sanidad nos engaña".

Declaraciones de Mónica García, ministra de Sanidad

Mónica García, ministra de Sanidad, ha indicado durante los días anteriores a la huelga que “su departamento está trabajando desde todos los ámbitos para impulsar las mejoras que los TSS reclaman desde hace años”, reconociendo que los profesionales son “una pieza fundamental” del Sistema Nacional de Salud”.

Por otro lado, la ministra explicó que las competencias que se están pidiendo a Sanidad son de otros ministerios, mientras que los TSS ya se han hartado de que la única forma de arreglar todo este embrollo sea a través del Estatuto Marco, donde únicamente se recoge “la clasificación en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones”, según AETEL.

Por último, y en respuesta a Mónica García, no se han movido la lengua y tienen claro que "nos ha mentido, cuando ella no era ministra protestaba por este mismo motivo en las calles, y ahora no cumple sus promesas".

A las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, también se han movilizado otros sindicatos para pedir mejoras laborales en el sector público.