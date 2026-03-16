Arrancan los cinco días de huelga en Salamanca con la vista puesta en las citas médicas, las urgencias y las cirugías programadas

Desde el pasado mes de febrero, donde comenzó la primera semana de huelga que se estipula hasta junio, los médicos de la provincia de Salamanca y del resto de España prometieron realizar cinco días de huelga por semana hasta el mes de junio, lo que iba a conllevar grandes consecuencias si la ministra de Sanidad, Mónica García, no se sentaba a negociar.

El propio Ángel Bajo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Salamanca, ha indicado que la única intención de Mónica “es confundir cuando lo único que queremos es que se siente a negociar”. Por otro lado, también ha dejado claro que “los primeros con los que se tiene que sentar a negociar es con nosotros”, en vez hacerlo con los Sindicatos de Ámbito que “no representan a las formaciones que sí representan a la mayoría”.

La pasada semana ya se expuso que la única vía para que se pudiera desconvocar la huelga era tener principios de acuerdo, algo que no ha ocurrido con el anteproyecto de Estatuto Marco con el que sí están de acuerdo tanto CSIF, CCOO, UGT y SATSE-FSES, y con el que no se ha contado con otros sindicatos médicos mayoritarios, según CESM.

Además, el propio Bajo ha añadido que “es desesperante que no se sienten a negociar, por lo que creemos que hay un fuerte componente ideológico”. Con respecto a Mónica García, muchos facultativos no entienden el por qué se posiciona en contra de ellos cuando trabajó en el mismo ámbito, siendo médico anestesista, antes de llegar al Gobierno.

Ángel ha explicado que “la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, a la que pertenecía ante de ser ministra, estaba en contra de lo que nosotros pedíamos, pero ahora AMYTS se ha sumado a nuestras reivindicaciones”.

Lo que está claro en la actualidad, es que las diferentes huelgas estipuladas pararán cuando se llegue a un acuerdo con el Comité de Huelga, ante lo que exponen que “lo que sí que es verdad es que se ha reunido con grupos como colegios de médicos donde ha mostrado alguna intención de sentarse a negociar”.

El descontento no es solamente con el propio Gobierno de España, sino también con la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por los servicios mínimos, donde consideran que son excesivos y donde no tendrán incidencia al haber tantos.

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Al igual que en otras ocasiones, el hospital de Salamanca ha reprogramado algunas consultas para las semanas siguientes, lo que también ha causado un gran desconecto entre los médicos atendiendo a que “si encima me quitan dinero y después me incrementan actividad, lo que tenía prefijado antes es lo que tendremos más adelante, así que al final la actividad va a aumentar mucho más”.

Por parte del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca han garantizado que todos los servicios mínimos, además de los temas urgentes y pacientes con necesidades especiales, estarán totalmente cubiertos.

Las próximas huelgas se han programado para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, a no ser que haya un acuerdo entre facultativos y el Ministerio de Sanidad.