ASCBYC apuesta por varias actividades durante el mes de mayo para "hacer ruido" contra el acoso escolar en Salamanca

El pasado 2 de mayo tuvo lugar el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, una jornada que desde ASCBYC no quieren que se quede en un solo día aislado.

La asociación salmantina contra el bullying y el cyberbyllying ha preparado una programación con diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de este mes de mayo para "hacer ruido" contra el acoso escolar.

Se trata de un trabajo que se ha desarrollado en conjunto con el Ayuntamiento de Salamanca, con quien mantienen una estrecha colaboración desde hace años para plantar cara a este problema que cada día se hace más grande en nuestra sociedad y por el que se ven afectados centenares de menores.

La concejala de Familia, Miryam Rodríguez, que ha sido la persona que ha acompañado durante la presentación a la presidenta de ASCBYC, Carmen Guillén, ha subrayado que "frente al acoso escolar no hay día de vacaciones". También ha señalado que la mayoría de las situaciones de acoso escolar que se intervienen desde esta asociación se han producido a través de las redes sociales por compañeros de las víctimas.

Presentación de actividades contra el acoso escolar en Salamanca | Salamanca24horas

El martes 5 de mayo habrá una mesa informativa que tendrá lugar en la plaza del Liceo (si el tiempo no lo permite se trasladará a los soportales de la Plaza Mayor). Durante esta jornada tendrá lugar también un pintacaras infantil; un reparto de globos y lazos azules que es el color que representa el bullying en nuestro país; un mural contra el acoso; y también se dará lectura a otro manifiesto.

El viernes 8 de mayo se celebrará el quinto paseo de orientación contra el acoso escolar a las 11:00 horas, donde participarán un centenar de menores y que recorrerá el centro de la capital salmantina. Acogerá una yincana por las calles de la ciudad, con salida desde la plaza del Liceo, en la que los escolares recorrerán varios puntos señalados en un mapa para recoger mensajes contra el bullying y el ciberbullying.

Como novedad el sábado 16 de mayo se acogerá el segundo encuentro de escritores, algo que ya se hizo en pandemia y que se repite ahora de forma presencial. Se trata de un encuentro con escritores que son autores de obras contra el acoso que se desarrollará en la biblioteca Torrente Ballester, donde estará presente el autor, embajador de ASCBYC, Iván Antonio Enríquez, así como Marina Ruiz Almaraz y Ruth Esther Méndez Mateo.

Otra de las novedades de este año, es el certamen de microrelatos sobre el acoso escolar, con plazo de presentación de los escritos hasta el 31 de mayo.

El 7 de junio se acogerá la octava concentración motera contra el bullying en Salamanca, una actividad impulsada por ASCBYC, quien fue pionera en este paseo, con cita a las 11:00 horas en el parque de La Alamedilla hasta Sardón de los Frailes y con parada en Valverdón.

Lectura del manifiesto contra el acoso escolar de ASCBYC | Salamanca24horas

En la presentación de las actividades que ha tenido lugar este lunes por la mañana en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, se ha dado lectura a un manifiesto por parte de ASCBYC donde se ha profundizado en esos 10 años que llevan trabajando contra el acoso escolar; un escrito en el que se ha insistido en la importancia de dejar de escudarse en que el acoso escolar es cosas de niños porque, sin embargo, "deja heridas invisibles que nunca terminan de cerrar".

Desde esta asociación reivindican una "educación libre de miedo", expresando que se trata de un derecho humano fundamental; también manifiestan que la víctima siempre debe recibir atención urgente inmediata y que también hay que tratar al acosador.

Igualmente piden una Ley de Atención al Acoso Escolar; protocolos actualizados y formación continua para quien trabajan con menores, tanto en prevención, como detección y abordaje del acoso.

El manifiesto ha concluido animando a los menores a contar lo que se ve, insistiendo en que quien calla es cómplice, pero quien habla puede salvar a una víctima.