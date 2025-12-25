El ascensor de las escaleras de ‘La Riojana’ estará operativo de 7:30 a 23:00 horas

El ascensor que servirá para salvar la barrera arquitectónica de las escaleras de Gran Vía, comúnmente conocidas como las escaleras de ‘La Riojana’, estará operativo en los próximos días.

Tal y como avanzó este medio, esta nueva infraestructura de la ciudad contará finalmente con horario, algo que no se contemplaba inicialmente, para tratar de contrarrestar los posibles actos vandálicos que pudiera sufrir a altas horas de la madrugada.

Ese horario ya ha sido confirmado y el ascensor, por el momento, estará operativo desde las 7:30 horas a las 23:00 horas de la noche, aunque, y según informan fuentes del Ayuntamiento, podría verse ampliado en la temporada de verano.

Esas mismas fuentes han asegurado a este medio de comunicación que el elevador estará operativo al 100 % en los últimos días y, si no comienza a funcionar antes de fin de año, lo hará en los primeros días de 2026.