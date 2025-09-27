La Asociación de Mayores del Barrio Vidal congrega a numerosos socios y vecinos para celebrar sus actos festivos

La Asociación de Mayores del Barrio Vidal de Salamanca ha llenado de actividad su sede y sus aledaños durante la jornada de este sábado con la celebración de sus tradicionales actos festivos. La asociación ha congregado a numerosos socios y vecinos del barrio en un día de celebración y convivencia.

El evento ha contado con una invitada destacada, la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías. Su asistencia subraya el apoyo municipal a las iniciativas de los mayores de la ciudad y al tejido asociativo de los barrios, donde la concejala ha compartido unos momentos con los asistentes, mostrando el reconocimiento a la labor que realiza la asociación a lo largo del año.

Los actos, que se han desarrollado a lo largo de todo el día, han incluido diversas actividades lúdicas y culturales, sirviendo como punto de encuentro para la comunidad. La directiva de la asociación ha agradecido la participación y la colaboración de todos los implicados en la organización.

A lo largo de la mañana también se han producido otras actividades en la ciudad como la III Marcha Solidaria del Corazón a la que ha asistido Vega Villar, concejala de Salud Pública.