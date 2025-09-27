La Asociación de Mayores del Barrio Vidal congrega a numerosos socios y vecinos para celebrar sus actos festivos
El evento ha contado con la presencia de la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías que ha compartido unos momentos con los asistentes, mostrando el reconocimiento a la labor que realiza la asociación
La Asociación de Mayores del Barrio Vidal de Salamanca ha llenado de actividad su sede y sus aledaños durante la jornada de este sábado con la celebración de sus tradicionales actos festivos. La asociación ha congregado a numerosos socios y vecinos del barrio en un día de celebración y convivencia.
El evento ha contado con una invitada destacada, la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías. Su asistencia subraya el apoyo municipal a las iniciativas de los mayores de la ciudad y al tejido asociativo de los barrios, donde la concejala ha compartido unos momentos con los asistentes, mostrando el reconocimiento a la labor que realiza la asociación a lo largo del año.
Los actos, que se han desarrollado a lo largo de todo el día, han incluido diversas actividades lúdicas y culturales, sirviendo como punto de encuentro para la comunidad. La directiva de la asociación ha agradecido la participación y la colaboración de todos los implicados en la organización.
A lo largo de la mañana también se han producido otras actividades en la ciudad como la III Marcha Solidaria del Corazón a la que ha asistido Vega Villar, concejala de Salud Pública.
