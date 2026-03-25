Atar al novio a una farola de la Plaza Mayor les sale caro a los integrantes de dos despedidas de soltero en Salamanca

Escena surrealista en Salamanca: un hombre disfrazado de torero atado a una farola obliga a intervenir a la Policía

Los dos grupos de jóvenes que durante el fin de semana ataron a cada uno de los novios de sendas despedidas a farolas de la Plaza Mayor han sido denunciados por la Policía Local de Salamanca.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de una nota de prensa, diez personas en total de dos despedidas han sido propuestas para identificados y propuestos para sanción por una infracción leve contemplada en la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana, cuya sanción puede alcanzar hasta los 750 euros.

Cabe recordar que ambos grupos de despedida no tuvieron otra ocurrencia que atar al novio a una de las farolas del ágora salmantina. Uno de ellos llevó a cabo esta acción el viernes, 20 de marzo, mientras que los otros repitieron los hechos al día siguiente.

Además de estas denuncias, el Consistorio también ha comunicado que durante la tarde del domingo, 22 de marzo, también se procedió a identificar y proponer para sanción a un malabarista que realizaba una actividad no autorizada en el interior de la Plaza Maor, algo que también va en contra de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.