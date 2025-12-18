De un atropello mortal a un cambio de nombre y sede: 20 años de la oficialidad de la Nochevieja Universitaria de Salamanca

Extender la voz sobre Salamanca es hablar sobre su historia y su casco antiguo, es hacerlo sobre las universidades y sus estudiantes, es hacerlo, como no, sobre su fiesta y una de las celebraciones más arraigadas a la ciudad, el Fin de Año Universitario y sus doce gominolas para atraer la suerte en los estudios académicos.

Las lenguas hablan de que se lleva realizando 26 años, desde 1999, pero los más veteranos siempre dirán que desde antes, cuando el último o penúltimo jueves antes de irse a casa por Navidad se reunían los jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca durante los años 90. Todo un evento que con el pasar de los años ha ido ganando más relevancia en España y en otros países del mundo, llegando a promocionarse en diferentes idiomas en sus carteles.

De la Champanada al Fin de Año Universitario

Años 90 y los estudiantes de la Facultad de Comunicación, una mezcla perfecta que creó la Champanada, una celebración anticipada a las campanas que tenían la Plaza Mayor como escenario y que se acabó prohibiendo por las autoridades de la época.

En sus comienzos se llegó a llamar Nochevieja Universitaria, pero no patentar la marca como tal hizo que cambiara radicalmente su nombre a Fin de Año Universitario, nombre por el que se conoce a este evento en la actualidad y cómo se promociona en el exterior.

No hablamos entonces de una festividad cualquiera, hablamos de una jornada que ha pasado de ser 'académico' y para los estudiantes de la USAL y UPSA, a ser internacional y con decenas de autobuses llegados de todos los rincones del país con el fin de disfrutar en la Plaza Mayor del concierto y el cotillón en los bares.

Debido al éxito cosechado año a año y la trascendencia que iba consiguiendo, se decide que una empresa organice el evento para así estudiar una proyección a nivel mundial. Como es lógico, ún se conoce como Nochevieja Universitaria a pesar de que el Fin de Año Universitario es la denominación oficial, ocupando este nombre los carteles promocionales.

“Oficial: ‘Se traslada la Nochevieja Universitaria a Zamora’”

De todos estos 20 años en los que se ha celebrado, destaca uno un tanto extraño, donde por falta de acuerdos entre Ayuntamiento de Salamanca y empresa organizadora se llevó a Zamora, regresando un año después a la capital del Tormes donde aguarda a la espera cada jueves anterior a Navidad.

Esta decisión levantó polémicas entre unos y otros, cuando se llegaba a ver como se esfumaba a 70 kilómetros una marca creada por los universitarios en Salamanca, una idea que levantó las alarmas en la ciudad.

Celebración de la Nochevieja Universitaria en Zamora | J. L. Leal

Un año antes, y teniendo en cuenta los precios que había en Salamanca, podemos ver un hecho que es el fiel reflejo de cómo ha cambiado la sociedad. Por aquel entonces se anunciaba como una fiesta para 30.000 personas en la que 60 establecimientos de la ciudad iban a participar con precios muy asequibles, 3 euros por copa, algo inaudito a día de hoy.

En 2010, volvía la celebración a Salamanca. Como recogía ICAL: "La Nochevieja Universitaria regresará a Salamanca el próximo 16 de diciembre, tras obtener los permisos de las autoridades para su celebración y después de que el pasado año tuviera que celebrarse en Zamora por no contar con el apoyo del Consistorio salmantino, que exigía que se asumieran los costes de limpieza del acto. En esta ocasión, la organización acepta estas condiciones para que el evento regrese al lugar donde nació, la ciudad del Tormes. Según confirmaron fuentes de la organización, se trata del sexto año consecutivo que se celebra este evento, que congrega a decenas de miles de personas y que se convierte cada edición en foco de las miradas de los principales medios de comunicación locales, regionales y nacionales, debido a la originalidad del espíritu universitario que supone el motor de esta gran fiesta".

Además, la promoción durante esos años se hacía de una manera totalmente diferente, con otras universidades, como eran el caso de Santander, León y agrupaciones de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea.

Cartel en chino para promover la Nochevieja Universitaria

Así se convertía en una cita de obligada vivencia en Salamanca para los jóvenes que pasaban por la ciudad, pasando entonces de ser algo para los estudiantes salmantinos, a ser del resto de personas, perdiendo en cierta forma identidad en pro de ganar turismo en la ciudad.

Del mismo modo, es indudable el potencial del Fin de Año Universitario, aportando no solo al ocio nocturno de la ciudad, sino a los hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad, algo que ha levantado quejas entre los vecinos del municipio salmantino que indicaban que únicamente se apostaba por el centro de la localidad y no por los demás barrios.

Un atropello mortal y una condena de 3 años y tres meses

Uno de los episodios negros de la Nochevieja Universitaria se dio en 2012, cuando Alison cruzaba en el paseo de San Vicente por un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo y trasladada grave al hospital de Salamanca.

Los testigos de lo ocurrido, además de los propios agentes de la autoridad que se desplazaron hasta el lugar, constataron que la persona fue atropellada y arrastrada veinte metros por un monovolumen que se acabó dando a la fuga.

En ese momento, la Policía Local de Salamanca emitió una orden de búsqueda y captura, dando finalmente con el autor del atropello en el Puente de Rodríguez Fabrés, realizándole la prueba de alcoholemia y arrojando un resultado positivo.

Asimismo, en el momento de comprobar el propio vehículo, vieron como tenía el capó golpeado, así como restos de cabello humano en la luna del coche, además de estar la misma fracturada.

Dos años después, el joven E.L.S. fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 a un total de 3 años y 3 meses de cárcel por dos delitos, uno de ser autor de homicidio imprudente bajo la influencia del alcohol a 2 años y 6 meses, mientras que otros 9 meses fueron por un delito de omisión de socorro. Cabe destacar que en su momento la acusación particular pidió la pena máxima tanto privativa de libertad como de retirada del carnet de conducir.

El mismo autor de los hechos, días atrás, fue detenido por las autoridades por agredir, presuntamente, a una persona con discapacidad en Salamanca.

Por otro lado, el alcalde de Salamanca por aquel entonces, Alfonso Fernández Mañueco, en relación al accidente expresó que no lo iba a relacionar con la Nochevieja Universitaria: “Es un hecho desgraciado que no hay que contextualizar en la celebración”.

Como recogió ICAL ese Fin de Año Universitario el rector por aquel entonces, Hernández Ruipérez: “La Nochevieja Universitaria, que se desarrolló esta madrugada en la Plaza Mayor de la ciudad, solo beneficia a la codicia de unos pocos”, destacado la importancia de que las instituciones han “consentido” esta celebración lleven a cabo un acto de “reflexión”.

Esa misma noche, el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León expresó que tuvieron que atender un total de 37 emergencias en la vía pública requiriendo la presencia de ambulancias. De ellos, la mayor parte correspondían a intoxicaciones etílicas, ocho se debieron a cortes, caídas o golpes, mientras que cinco estaban relacionados con peleas o agresiones.

¿Cómo hemos cambiado desde las primeras Nocheviejas Universitarias?

Melendi llegó a la capital del Tormes para empezar la Nochevieja Universitaria en 2006. Un acontecimiento que avanzaba en cierto modo cómo iba a ser en años posteriores, trasladando los conciertos de pago a los gratuitos hasta completar aforo en la Plaza Mayor.

Miles de estudiantes de Salamanca se concentraron ayer en la plaza mayor de la ciudad para despedir el aÃ±o. Mientras sonaban las campanadas comieron 12 gominolas algunos y otros con las tradicionales uvas. Foto: David Arranz. | R

Después de pasar por Zamora y volver a la capital del Tormes, los conciertos se sucedieron en el icónico lugar a la espera de las 00:00 horas y las campanadas con gominolas, deseadas por esa petición de suerte en los estudios.

Nochevieja Universitaria 2008 ICAL David Arranz

Como es lógico, cada noche siempre acaba para algunos con una tremenda euforia, y en algunos documentos que recogió ICAL se pueden llegar a ver los estragos que provocó la Nochevieja Universitaria.

Nochevieja Universitaria 2016, en la que una mujer vomita. ICAL

Del mismo modo, durante todos los años la Guardia Civil y la Policía Local han organizado dispitivos especiales de control y prevención del alcohol y las drogas, como fue el caso en 2026, en la provincia de Ávila.

Dispositivo Especial de Control de Alcoholemia y Drogas en los conductores en Ávila

Como no puede ser de otra forma durante este año, se ha organizado un gran dispositivo de seguridad en torno a la Plaza Mayor de Salamanca y en la ciudad, en una jornada en la que se espera que no haya llamadas de emergencia de gravedad y que todo pase con la mayor tranquilidad posible.