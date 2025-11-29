Autobuses desde Salamanca y Béjar para ver a Deep Purple en el festival de Músicos de la Naturaleza

La Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León pone a la venta desde este sábado los billetes de autobús para ver a Deep Purple, Alan Parsons y Burning que encabezan el cartel de la próxima edición de ‘Músicos de la Naturaleza’.

En el caso de la provincia de Salamanca, los autobuses saldrán desde la capital y desde Béjar, facilitando los traslados hasta Hoyos del Espino en Ávila el próximo 4 de julio. Igualmente se podrá llegar desde otros puntos de España como Madrid, Ávila o Valladolid, en un tiempo que advierten desde la Junta “es suficiente para disfrutar de la zona y del ambiente que se genera en el festival”.

Para poder hacerse con uno de estos billetes es necesario disponer de una entrada para el concierto, pudiéndose adquirir en la web oficial de Músicos de la Naturaleza, a través del siguiente enlace, donde poder consultar los puntos de salida y llegada, así como los horarios y precios. Los billetes podrán adquirirse hasta el 2 de julio.

El regreso a los puntos de destino será 45 minutos después de la finalización de la actuación de Burning.