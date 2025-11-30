Los autónomos alzan la voz en Salamanca reclamando "condiciones dignas" y contra la subida de cuotas: “Basta ya”

Cerca de mil autónomos salmantinos se han manifestado este domingo por el centro de la ciudad para exigir mejoras en sus condiciones laborales y reclamar una reducción de las cuotas que, según denuncian, les asfixian económicamente. La protesta, organizada bajo el lema “Exigimos condiciones justas, reducción de cuotas, protección social y reconocimiento”, arrancó a las 11 de la mañana desde la Subdelegación del Gobierno y recorrió la Calle Toro hasta concluir en la Plaza Mayor.

Los participantes portaban pancartas con mensajes como “Autónomos asfixiados, basta ya”, “Trabajar sin recaudar, no” y “Asfixia fiscal”, mientras levantaban las manos pintadas de rojo. La manifestación buscaba llamar la atención sobre la creciente presión fiscal y la subida periódica de las cuotas, con especial preocupación por el aumento previsto por el Gobierno de España para 2026.

Entre sus demandas, los autónomos reclamaron condiciones dignas de trabajo, mayor protección social, reconocimiento de su labor y medidas que les permitan mantener la actividad económica sin verse penalizados por cargas fiscales excesivas.

Dicha protesta puso de manifiesto la tensión creciente en el colectivo, que denuncia que los autónomos sostienen buena parte de la economía local, pero no cuentan con un marco de apoyo suficiente ni estabilidad frente a los incrementos de las cotizaciones.