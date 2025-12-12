El Ayuntamiento de Salamanca aprueba inicialmente el proyecto de presupuestos para el año 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes en el pleno los presupuestos municipales para el año 2026, con los votos favorables del Partido Popular y de los concejales del Grupo Mixto. Fernando Rodríguez insistió en que se trata de “un buen presupuesto para Salamanca”.

Las cuentas alcanzan los 210,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,43% respecto a 2025, manteniendo los impuestos congelados por duodécimo año consecutivo.

Las cuentas vienen marcadas por la congelación de los cinco impuestos municipales por duodécimo año consecutivo, extendida a la mayoría de tasas y precios públicos, como también ha aprobado este viernes el pleno del Ayuntamiento.

El presupuesto consolida la estrategia de diversificación y creación de empleo con una dotación de 3.601.611 €. A ello se suman 1.986.726 € para facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas con especiales dificultades desde el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y 4.657.758 € en contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social.

Impulso a la innovación y al talento

La Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica recibirá 1.910.000 euros destinados a emprendimiento, formación e innovación empresarial, fomentando la transferencia de conocimiento a los sectores productivos. Además, se refuerzan los programas de retención y atracción de talento y se impulsa la Casa de la Ciencia, con una dotación de 1.175.000 euros.

En el marco de la nueva industrialización ligada a Salamanca Tech, se destinan 5.016.000 euros al Puerto Seco, con obras ya adjudicadas para operar con graneles, y 8.347.489 euros a través de Zaldesa para urbanizar 244.092 m² de suelo industrial. Asimismo, se prevén 1.530.872 euros para el centro tecnológico en el antiguo albergue Lazarillo (proyecto TRUST) y 805.950 euros para el de la Casa de la Juventud de Garrido (CoNEcta Salamanca), consolidando una red municipal de espacios de apoyo al talento y al emprendimiento.

Políticas sociales, mujer, juventud y apoyo a familias

El 57,37% del presupuesto se destina a gasto social, con un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de todos los salmantinos. Entre las principales partidas:

Ludotecas y Escuelas Infantiles: 3.005.641 euros (+38,2%) para favorecer la conciliación familiar.

Ayuda y comida a domicilio: 8.798.171 euros (+9,6%).

Programas para mayores (Salamanca Acompaña, Edades y Vida Independiente): 1.958.650 euros (+6,7%).

Protección social de personas y familias vulnerables: 2.669.605 euros.

Apoyo a entidades y asociaciones: 4.476.987 euros (+13%), beneficiando a más de 120 colectivos.

En materia de vivienda, se destinan 2.328.357 euros para rehabilitación (eficiencia y accesibilidad) y 2.385.709 euros para concluir 55 viviendas de alquiler protegido en Pizarrales y construir 33 más en la calle de La Radio, con al menos 222 plazas de aparcamiento.

Inversiones en barrios y servicios públicos

El capítulo de inversiones en barrios alcanza 19.475.492 euros (+18,68%) y, sumando los recursos del Patronato de Vivienda, Zaldesa y fondos europeos, se eleva a 35.871.351 euros, reforzando la modernización de infraestructuras y la calidad de vida.

La partida de personal crece 2,67% hasta 1.296.347 euros, mientras que 74.487.879 euros se destinan a garantizar servicios esenciales: limpieza y recogida de residuos, mantenimiento de alumbrado y zonas verdes, conservación de viales, señalización y gestión del tráfico, piscinas, escuelas infantiles, ayuda y comida a domicilio y transporte urbano, entre otros.

Equilibrio financiero y estabilidad presupuestaria

El presupuesto crece gracias al repunte de ingresos corrientes (+4,22%) y de ingresos de capital (+26,9%). Los impuestos se mantienen congelados por duodécimo año consecutivo, incluyendo IBI, plusvalía, ICIO, IAE y tasas municipales, beneficiando especialmente a familias con menores ingresos y al fomento de la actividad económica.

Se prevé una operación de crédito por 4.608.870 euros, equivalente a la amortización anual, cuya formalización dependerá del superávit de 2025. Con esta eventual operación, la deuda municipal a 31 de diciembre de 2026 se situaría en 64.855.340,63 euros, con una ratio de endeudamiento sobre ingresos corrientes del 35,11%, garantizando la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.