El Ayuntamiento de Salamanca ya instala las nuevas señales en las ZBE peatonales tras la polémica

El próximo 1 de octubre ya se va a comenzar a multar a aquellos vehículos, que sin autorización, decidan entrar por cualquiera de las zonas peatonales de la ciudad repartidas por Salamanca. De este modo, las antiguas señales no indicaban cuáles eran las zonas de Zona de Bajas Emisiones 1, que iban a delimitar todo el caso monumentístico.

Desde este jueves, 25 de septiembre, el Ayuntamiento de Salamanca ya ha comenzado a instalar las nuevas señales tras la polémica vertida por el PSOE salmantino, en donde aclaraban que cualquier vehículo podría circular por las céntricas calles charras al no haber una correcta señalización.

ZBE 1, Zona de Bajas Emisiones en el centro de Salamanca

En este punto, solo se avisaba a los conductores a través de una carta para darse de alta en la plataforma del consistorio y así evitar a partir del 1 de octubre la multa que ascendería hasta los 200 euros. Hasta ahora, según confirman fuentes municipales, no se ha sancionado a ninguna persona.

Asimismo, cabe destacar que las Zona de Bajas Emisiones 1 ya estaba en vigor a través de la normativa municipal, mientras que la Zona de Bajas Emisiones se aplicará a partir de 2029, tal y como anunció el Ayuntamiento de Salamanca hace unos meses.

Las zonas que entran dentro de las peatonales serán todas las calles y rúas situadas entre el paseo de San Gregorio, San Pablo, Gran Vía, Mirat, Condes de Crespo Rascón (al final de cada una de las calles perpendiculares), una pequeña parte del paseo de Carmelitas, la Cuesta de San Blas y la calle Vaguada de la Palma. 32 cámaras repartidas que ya empezarán a multar a partir del 1 de octubre.

En las Zonas de Bajas Emisiones 2, serán aquellas situadas entre las mencionadas anteriormente y el paseo de San Vicente,, la parte sobrante del paseo de Carmelitas, paseo de Canalejas, glorieta de Brujas, Rector Esperabé, avenida de los Reyes de España, puente Enrique Estevan, paseo del Progreso y puente de Sánchez Fabrés.