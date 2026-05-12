El Ayuntamiento de Salamanca visibiliza la fibromialgia con iluminación especial y mensajes en la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca ha renovado su compromiso con las personas afectadas por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica con motivo de la jornada internacional dedicada a visibilizar estas enfermedades.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha recibido a representantes de la Asociación de Personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca (Afibrosal), a quienes ha trasladado el apoyo del Consistorio y ha destacado su labor de más de veinte años en la atención a los pacientes y sus familias.

Afibrosal, que cuenta con más de 350 socios, desarrolla programas de apoyo psicológico, ejercicio físico y estimulación cognitiva, y colabora de forma habitual con iniciativas municipales de salud.

Como gesto de apoyo, el Ayuntamiento iluminará en la noche de este martes la fuente de la Puerta de Zamora en azul y magenta, además de difundir mensajes en las pantallas de la ciudad bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”.