El Ayuntamiento de Salamanca, entre los tres más bonitos de España según este influencer

Salamanca vuelve a situarse en el foco gracias a las redes sociales. El Ayuntamiento de la ciudad ha sido incluido en el top 3 de los ayuntamientos más bonitos de España según la opinión del influencer argentino Román Socias, conocido en redes sociales como El Viaje de Romancito.

Román Socias visitó Salamanca el pasado mes de noviembre dentro de su proyecto personal, con el que lleva casi cuatro años recorriendo España con un objetivo muy claro: visitar las 50 provincias del país y mostrar sus rincones más auténticos a través de sus redes sociales.

En uno de sus últimos vídeos, el creador de contenido plantea una pregunta a sus seguidores: ¿cuál es el ayuntamiento más lindo de España? En su ranking personal, Salamanca ocupa la tercera posición, destacando no solo el edificio consistorial, sino el conjunto arquitectónico que lo rodea. “No es el ayuntamiento en sí, sino todo lo que conforma la Plaza Mayor. Está como unificado y todo ese conjunto es maravilloso, me encantó”, afirma el influencer en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales.