¿Cuál es el barrio de Salamanca que reúne a mayor número de centenarios?

Cumplir los 100 años no es tarea fácil, mucho menos llegar hasta los 116, una cifra récord a la que ha llegado una mujer salmantina, según los datos del padrón municipal de 2024 (*).

El último año del que se tiene registro, 2024, revela que en Salamanca capital hay más mujeres que hombres que han alcanzado o superado los cien años, siendo Carmelitas el barrio que congrega a mayor número de centenarios. Un dato que se mantiene desde el año 2017, con el matiz de que en 2019 Carmelitas alcanzó el mismo número de personas con más de 100 años igual que Garrido (norte y sur) y Labradores, lo mismo que en 2017, coincidiendo en 12 personas con Salesas. En 2016 se vio superado por San Bernardo, en 2015 por Garrido y en 2014 por Garrido y El Rollo.

Centrándonos en el último año, se registraron un total de 216 centenarios: 176 mujeres y 41 hombres. Carmelitas fue el barrio en el que hubo más personas de esta edad, 25 en total (19 mujeres y 6 hombres), seguido de Garrido (norte y sur) con 23. Además, y respecto a la edad, la persona más longeva de la que se tiene registro en Salamanca, valorando los datos de 2014 a 2024, se encuentra en 2024, alcanzando los 116 años, con sexo femenino y lugar de residencia en el corazón de la ciudad, el Centro.

Las manos de una mujer centenaria | Andrea Mateos

Como dato relevante, solamente en los últimos cuatro años se ha tenido registro de varones que alcanzaban o superaban los 113 años. Ateniéndonos a los datos del padrón en 2014 la persona más longeva fue una mujer de 112 años perteneciente al barrio de la Universidad; en 2015 fue otra mujer de 113 años del mismo barrio; en 2016 otra mujer de 114; y en 2017 otra mujer de 115 años en el barrio de la Universidad (lo que apunta a que podría tratarse de la misma mujer, aunque no necesariamente, por ello no es una afirmación exacta). En 2018 la persona más longeva fue otra mujer de 113 años, residente en el barrio Vidal; en 2019 una mujer con 114 en el barrio Vidal; y en el año 2020 un hombre de 113 años en el barrio de San Bernardo junto a otra mujer de la misma edad del Centro.

De 2021 a 2023 se ha contabilizado a un hombre como el más longevo en el barrio de San Bernardo y a una mujer en el Centro. En 2024 fue una mujer de 116 años del Centro, otra de 115 en San Vicente, más otra en el mismo lugar de 114; otras personas contabilizadas con 114 años fueron dos mujeres de Garrido Sur y Salesas y el único hombre de Carmelitas. El motivo de que haya edades que se repitan dos años seguidos coincidiendo barrio y sexo puede deberse a un error administrativo del que se informa en el mismo padrón.

Por edades y haciendo una comparativa de los últimos diez años (teniendo en cuenta que los datos comparativos son desde 2014 a 2024) vemos que con el paso del tiempo en Salamanca capital la franja de edad ha ido aumentado hasta llegar a contabilizar a 14 personas que superan los 110 años frente a los 3 que lo hacían en 2014. También se observa que en estos diez años han sido mayoritarias las mujeres que han logrado superar los 112 años. De hecho, la comparativa de una forma más visual se puede ver en la siguiente tabla:

Datos 2024-2014 del Padrón Municipal

Las personas de 100 años han aumentado en 35, aunque las mayores diferencias se observan a partir de los 110 años. En 2024 ha habido tres personas de 111 y 112 años frente a una sola que hubo en 2014. También en 2024 hubo 2 personas de 113 años, 4 de 114 y 1 de 115 y 116 años. En cambio, desde los 113 hasta los 116 años no se registraron personas de esta edad en el año 2014.

Carmelitas fue el barrio en el que residían más personas que habían cumplido los 100 años en 2024, mientras en el 2014 fueron los barrios de Garrido y El Rollo. Sin embargo, los barrios de San Vicente, San Bernardo, Universidad, Vidal y Centro son los que han acogido a las personas más longevas de la ciudad en estos últimos diez años. Hablando de años, 2022, 2023 y 2024 ha sido el periodo donde se han inscrito a más ciudadanos que han soplado las velas de los 100 años.

(*)Los datos que aparecen en esta documentación provienen del Padrón de 2024 (el último año del que se tiene registro completo) donde se indican el número de personas por barrio, sexo y edad que hay en Salamanca, desconociéndose si a fecha de 23 de octubre de 2025 estas personas se mantienen con vida.