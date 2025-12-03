El belén de 6 metros realizado en exclusiva para Salamanca que se puede visitar en el atrio de la Catedral

El Ayuntamiento de Salamanca ha incorporado nuevos elementos decorativos con motivo de las inminentes fechas navideñas. Uno de ellos es la Natividad compuesta por figuras de seis metros de altura que se puede ver en el atrio de la Catedral y que incorpora pequeñas bombillas para iluminarse por la noche.

Este nacimiento compuesto tan solo por María, José y el Niño Jesús responde a un encargo del Ayuntamiento de Salamanca. Ha sido realizado en exclusiva para la capital charra, por lo que no se había mostrado anteriormente en ninguna otra ubicación.

Natividad en el atrio de la Catedral | Patricia Hernández

El belén se instaló el pasado viernes, 28 de noviembre, y permanecerá hasta el 5 de enero, como el resto de la decoración navideña. Hasta entonces, los salmantinos podrán visitar otros nacimientos, como el de la Torre de los Anaya y la Fonda de Veracruz, que se incorpora este año a la programación de Navidad del consistorio con una cincuentena de figuras.