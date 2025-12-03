La Fonda Veracruz estrena belén y el nacimiento y la Ciudad de Navidad en la Torre de los Anaya incorporan novedades

Salamanca cuenta, desde este miércoles y hasta el 5 de enero, con todos sus elementos navideños tras la presentación de los belenes de la Fonda Veracruz y la Torre de los Anaya, que también acoge la Ciudad de Navidad creada con maquetas de Sergio González.

El belén de la iglesia de la Vera Cruz se ha trasladado este año a la Fonda Veracruz, ya que su ubicación tradicional se ha quedado "pequeña". "Se estrena en la programación municipal gracias al apoyo de la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia", ha señalado concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín.

El nacimiento consta de una cincuentena de figuras dispuestas linealmente. De izquierda a derecha, se ubican la fortaleza-palacio del rey Herodes, la plaza del Mercado y demás construcciones del poblado hasta llegar, finalmente, al portal de Belén. Para su montaje, que ha requerido del trabajo de cuatro personas durante dos días y medio, se han utilizado más de 200 kilos de materiales, como arena de la playa o piedras compradas de río.

La inauguración oficial tendrá lugar este miércoles a las 19:30 horas. Los asistentes serán deleitados con la música de la tuna universitaria y chocolate caliente. También podrán dar con el paradero de una figura escondida en el nacimiento: la de San Francisco de Asís, padre de todos los belenistas.

Belén de la Torre de los Anaya

Belén de la Torre de los Anaya | Patricia Hernández

El Belén navideño realizado en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia regresa por tercer año a la Torre de los Anaya, aunque se expuso por primera vez en 1995 en el sótano de la Catedral Nueva. "Se representa siempre lo mismo, pero de diferente manera para que tenga un atractivo", ha reconocido Julián Alcántara, miembro de la congregación.

Este año se han construido elementos nuevos, como la base, que ha requerido trabajos de albañilería y carpintería que se han extendido desde el mes de octubre. El resultado es un nacimiento que empieza con el amanece y según avanza el día surgen distintas escenas hasta terminar con el ocaso y la huída a Egipto.

La figura del Niño Jesús volverá a atraer todas las miradas tras el robo del pasado año. Para recordar que es el elemento esencial del Belén, la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia ha elaborado un pin con su nombre que ha entregado a Carmen Seguín como representante del Ayuntamiento en la presentación.

Ciudad de Navidad

La Ciudad de Navidad regresa a la Torre de los Anaya tras el éxito cosechado el pasado año y lo hace con novedades: la casa de la famosa obra navideña de Charles Dickens con sus fantasmas, el edificio Kammerzell de Estrasburgo, la Torre del Reloj Astronómico de Praga, un teleférico y personajes como los tiroleses.

Ciudad de Navidad en la Torre de los Anaya | Patricia Hernández

Las nuevas maquetas se suman así a las ya existentes para trasladar a los visitantes a los pueblos y ciudades con más encanto de Centroeuropa. No faltan la zona alsaciana, la Selva Negra alemana, Bélgica, los molinos y canales de los Países Bajos, los Alpes Suizos ni la mítica aldea de Santa Claus en la provincia finlandesa de Laponia.