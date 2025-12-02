La Ciudad de Navidad y los belenes, accesibles a partir de este miércoles en Salamanca: consulta horarios y ubicaciones

La magia de la Navidad inundó Salamanca el pasado jueves con el encendido oficial de las luces. Desde entonces, el árbol y el 'videomapping' del astronauta atraen numerosas miradas en la Plaza Mayor; los nuevos elefantes orientales despiertan la curiosidad de los transeúntes; cientos de personas visitan cada día un transformado Huerto de Calixto y Melibea... Solo faltan un par de elementos: los belenes y la ciudad navideña en la Torre de los Anaya. Será a partir de este miércoles cuando los salmantinos y turistas podrán admirar los detalles de los nacimientos y del exitoso diorama.

Belén y Ciudad de Navidad en la Torre de los Anaya

Belén en la Torre de los Anaya

El belén que acoge la Torre de los Anaya en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca se podrá visitar desde este miércoles, 3 de diciembre, hasta el 5 de enero en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 solo será accesible por la mañana, mientras que el 25 y el 1 de enero permanecerá cerrado al público. La entrada será gratuita.

El nacimiento recrea los paisajes, los personajes, enseres y costumbres de la época al tiempo que representa los paisajes bíblicos más improtantes y representativos de las fechas navideñas. Para ello, cuenta con más de un centenar de figuras de 21 centímetros realizadas por artesanos murcianos.

Ciudad de Navidad

La Ciudad de Navidad, también en la Torre de los Anaya, tendrá el mismo horario. El diorama inaugurado con tanto éxito en 2024 está compuesto por unos cuatrocientos elementos cecidos por Sergio González, que comenzó a coleccionar maquetas navideñas en 2018 como alternativa a los belenes tradicionales "por hacer algo diferente". Gracias a ellos, los salmantinos podrán transportarse a los pueblos y ciudades con más encanto de Centroeuropa sin salir de su ciudad.

Nuevo belén en la Fonda Veracruz

Salamanca contará con un nuevo belén en la Fonda Veracruz gracias a la colaboración de la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia. Se podrá visitar del 3 de diciembre al 5 de enero, de lunes a sábado en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Los domingos, el 24 y el 31 se reduce de 10:00 a 14:00 horas. Tan solo permanecerá cerrado el 25, 1 y 6 de enero.

Aún quedan por conocer los detalles de los tradicionales belenes del patio de La Salina y del REI 11, en el cuartel ubicado en el paseo del Doctor Torres Villarroel. El de las pasadas navidades contaba con una representación de la Catedral de Valencia, un puente derruido o un crespón negro, entre otros detalles en homenaje a las víctimas de la DANA.