Salamanca da la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol y un astronauta recorriendo la Plaza Mayor

‘La luz que nos une’ cambia todo su decorado para dar la bienvenida a 'El Astronauta y la Estrella que guía los sueños'. La Navidad llega a Salamanca y lo hace por todo lo alto, con una Plaza Mayor repleta para ver la primera proyección del esperado videomapping y albergar en el ágora momento de recuerdo y tradición.

Desde las 18:30 horas, y a modo de presentación, la corporación municipal no ha querido perderse este momento que llena de luz y color cada uno de los rincones del icónico lugar de la capital del Tormes.

Familias de todas las edades se agolpaban de pie con la mirada en la fachada de la Plaza Mayor visualizando un espectáculo en el que el astronauta, como no, iba a ser el protagonista de la noche. A su lado, y como segundo protagonista, no podía faltar la Estrella de Belén guiando los caminos de cada uno de los salmantinos y salmantinas.

Desde primera hora de la tarde los habitantes de la ciudad ya buscaban el mejor hueco para no perderse ningún detalle del espectáculo que situará el lugar como uno de los atractivos turísticos del municipio salmantino.

A las 18:20 horas, ya quedaban pocos huecos en la Plaza Mayor, con un lugar repleto de personas con ese bonito brillo en los ojos al son del canto de los niños y el coro que empezaba amenizando la noche con 250 voces inundando de Navidad y villancicos las tierras salmantinas. Minutos antes, el alcalde tenía claro cuáles eran las palabras necesarias para animar la feria noche: "Bienvenidos a la Plaza Mayor más bonita del mundo".

Encendido luces de Navidad en la Plaza Mayor

Después, como no, el árbol de 23 metros alumbraba cada arco de la zona, cada cara espectante al espectáculo y, por supuesto, las ganas de que lleguen las festividades navideñas.

A la par que se encendían las luces del videomapping, lo hacían las del resto de la ciudad, dando la bienvenida a la noche y, como no, a la esperada y bonita y navidad.

Encendido luces de Navidad en la Plaza Mayor

Desde el miércoles, 26 de noviembre, ya se encendían las primeras luces de Navidad con “El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea”, además de los diferentes decorados que ya se han ido colocando a lo largo y ancho del centro histórico.

Como ha destacado este medio durante este esperado día, parece que Salamanca cambia de color y de cara después de un siglo, donde El Adelanto recogía unas duras palabras para la capital: “En pocas capitales es tan deficiente como en Salamanca. Realmente, sino fuera por las luces de los comercios y de sus escaparates, la Plaza Mayor y las calles principales permanecerían casi a oscuras".