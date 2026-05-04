La Bonoloto deja en Salamanca más de 140.000 euros

La Bonoloto ha vuelto a sonreír con su suerte a Salamanca con un premio de 146.483,04 euros que irán para un afortunado o afortunada que ha logrado acertar cinco de los números más el complementario.

El boleto ha sido expedido en la Administración número 5 de Salamanca, situada en la avenida María Auxiliadora número 20, local 2. Los número agraciados en el sorteo de la bonoloto de este lunes, 4 de mayo, han sido el 05 24 32 46 49 11, mientras que el complementario ha sido el 17 y el reintegro ha sido el número 9.

Hace tan solo seis días, la Bonoloto volvía a repartir varios miles de euros en la capital del Tormes, más en concreto en una administración de la avenida de Portugal con un total de 68.000 euros.