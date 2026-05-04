La Bonoloto deja en Salamanca más de 140.000 euros
El agraciado o agraciada ha logrado acertar un total de cinco número más el complementario
La Bonoloto ha vuelto a sonreír con su suerte a Salamanca con un premio de 146.483,04 euros que irán para un afortunado o afortunada que ha logrado acertar cinco de los números más el complementario.
El boleto ha sido expedido en la Administración número 5 de Salamanca, situada en la avenida María Auxiliadora número 20, local 2. Los número agraciados en el sorteo de la bonoloto de este lunes, 4 de mayo, han sido el 05 24 32 46 49 11, mientras que el complementario ha sido el 17 y el reintegro ha sido el número 9.
Hace tan solo seis días, la Bonoloto volvía a repartir varios miles de euros en la capital del Tormes, más en concreto en una administración de la avenida de Portugal con un total de 68.000 euros.
También te puede interesar