El bus urbano mantendrá los descuentos de 2025 en las tarifas de 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido aplicar el 20 por ciento adicional en las tarifas del bus urbano para el año 2026. En un comienzo, el pasado viernes, 26 de diciembre, solamente se iba a aplicar el 20 por ciento que iba a asumir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero tres días después se ha dado marcha atrás y se aplicará, además, otro 20 por ciento.

Los precios se modifican por completo y mantendrán los descuentos anunciados para el segundo semestre de 2025. Así pues, el viaje ordinario tendrá un precio de 1,20 euros; el bonobús ordinario de un viaje tendrá un coste de 0,37 euros; el bonobús reducido de un viaje, 0,19 euros; y el bonobús especial de un viaje, 0,01 euros. Mientras que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 13,88 euros; la trimestral, de 41,25 euros; la semestral, de 81,87 euros; y la anual, de 160,59 euros.

Se aplicará, también, el 50 por ciento en los diferentes abono joven, que llegará al 100 por ciento en el caso de los menores de 14 años tanto en el mensual, semestral y anual.

En cuanto a cómo quedan los precios fijados en el bono bus-ciudad joven, será de 7,34 euros en la mensual, 21,52 euros en el caso del abono trimestral; de 41,98 euros en el semestral; y de 81,34 euros en el anual.

La rectificación se debe a que en el Real Decreto presentado por el Gobierno de España no hacía falta aplicar el 20 por ciento adicional, y en la comisión de este lunes, 29 de diciembre, se ha decidido finalmente realizar el 20 por ciento que financia el Ministerio de Transportes y otro 20 por ciento que correrá a cargo del Ayuntamiento de Salamanca.