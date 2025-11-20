‘Café con TEA’, la iniciativa de Salamanca, pionera en España, que unirá familias con y sin experiencia en torno al trastorno del espectro autista

Ariadna, la asociación para personas con trastorno autista en Salamanca, siempre ha estado del lado de las familias con hijos o hermanos con TEA. Desde la propia organización siempre se ha puesto en valor las diferentes iniciativas que se realizan, tanto con las instituciones públicas como privadas y así aportar todo tipo de conocimientos para aquel que esté interesado.

Cómo ha podido conocer en profundidad en más de una ocasión SALAMANCA24HORAS, ya se han realizado diferentes formaciones en Salamanca, entre ellas en la propia Policía Local de la capital del Tormes, para saber cuándo ayudar, cómo intervenir y a quién proteger en situaciones sensibles. Otra de las actividades que se realizan y más esperadas es la carrera en favor de la asociación, que este año ha cumplido la cuarta edición solidaria por las calles de Salamanca.

Entre todo esto ha surgido una bonita y pionera iniciativa en Salamanca, 'Café con TEA', en la que los familiares, en días concretos podrán compartir experiencias vividas, tanto aquellos padres primerizos con hijos con TEA, como aquellos más experimentados.

Eva María Vidal Vaquero, técnica de la Asociación Ariadna, ha explicado en qué consiste ‘Café con TEA’, en las que familiares con personas con trastorno del espectro autista podrán acudir a reuniones que se realizarán una vez al mes para, en primer lugar darse apoyo, y en segundo lugar adquirir más información sobre ello.

Podemos hablar todos, sugiriendo ideas y todo tipo de iniciativas, a la par que te tomas un té con pastas

Con respecto a esto, la integrante de la organización ha explicado que “es una idea que llevábamos madurando mucho tiempo, y hasta que no teníamos un espacio adecuado no podíamos hacerlo. Gracias a que hemos recibido una subvención podemos habilitar el mismo para que sea un sitio ideal”.

Las instalaciones han sido claves para poder abrir este espacio, en el que no habrá molestias por ruido, además de ser totalmente accesible y “un sitio adecuado para proponer un contexto informal donde sepamos que podemos hablar todos, sugiriendo ideas y todo tipo de iniciativas, a la par que te tomas un té con pastas”. Un ambiente seguro en el que las familias sientan cariño y empatía por el asunto.

De este modo, como explica la propia trabajadora social “la gente tiene su propio lugar, al margen del que ya utilizan los demás”, acompañando en todo momento y compartiendo el saber más profundo, el de la experiencia y la vida de las familias de Ariadna.

Además, ha explicado que “se pueden expresar sin límites de tiempo, sin interferencias… y siendo un sitio completamente libre. Si hay gente que solamente quiere estar cinco minutos, es divino, si alguien quiere estar más tiempo, puede hacerlo también sin problemas”. Lo que hace del lugar la palabra clave en estos casos, ser 'hogar'.

En el marco de la primera sesión que tuvo lugar hace tan solo una semana, ha servido como presentación para un proyecto que pretende enriquecer a las familias, tomando como perspectiva este primer punto de contacto entre ellas y así moldear las mismas cada sesión en función de las necesidades de cada uno.

Hubo una confluencia de familias veteranas y otras de familias nuevas, donde se notaba la preocupación de las familias y donde se veía ese camino largo de recorrer

Eva María también ha explicado que “es un punto de partida y de camino ideal porque el otro día, en la primera convocatoria, precisamente hubo una confluencia de familias veteranas y otras de familias nuevas, donde se notaba la preocupación de las familias y donde se veía ese camino largo de recorrer”.

Así, y compartiendo esas experiencias, se aportarán consejos, rutinas y maneras de intervenir en cada una de las situaciones: “Es un punto que tiene que servir para saber que no es algo ajeno, es algo que pasa en otras familias para así adquirir conocimientos”.

Según ha explicado, también, la integrante de Ariadna, estas reuniones “pueden servir para ser un punto de partida muy importante”, siendo pionero en España “sin tener conocimiento del mismo en otro punto de España”, donde existen este tipo de eventos a nivel formativo y convocando a las familias para un tema concreto.

La ayuda social que se vivirá en esos instantes servirán como apoyo esencial en el día a día de las familias, en un contexto en el que se va a ir en aumento, facilitando recursos e incluso charlas de profesionales en un ambiente distendido.

Eso sí, como han destacado desde Ariadna, siempre existe un tema que tratar, que puede evolucionar perfectamente en experiencias personales que resultará, a nivel práctico, esencial para los asistentes.

En la pasada reunión, unas 12 familias asistieron al encuentro, algo que se ha valorado positivamente y donde esperan que vaya en aumento en la próximas fechas, tanto con personas que pertenezcan a la asociación como de fuera, siendo un punto de reunión empático y básico: "Aceptamos a cualquier persona interesada, no habrá un límite nunca, exceptuando el espacio físico".