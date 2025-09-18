Policías que escuchan, entienden y cuidan en Salamanca gracias a su formación en autismo

En medio del alboroto propio de las fiestas, una luz tenue, menos ruido y agentes formados pueden marcar la diferencia para muchas familias. Salamanca vuelve a celebrar este septiembre las llamadas tardes inclusivas, unas jornadas pensadas para que niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) puedan disfrutar del recinto ferial en un ambiente adaptado a sus necesidades sensoriales.

Pero este año, hay una novedad importante y es que, los agentes de la Policía Local que velan por la seguridad en estas jornadas han recibido formación especializada para saber cómo actuar ante una posible crisis de conducta.

¿Cómo ha sido la preparación de los agentes de la Policía Local de Salamanca?

Yolanda Martín, oficial de la Policía Local de Salamanca, explica que la formación sobre autismo no es completamente nueva, pero sí relevante y necesaria.

“Se impartió hace unos años gracias a la Asociación Ariadna, y algunos compañeros también se han formado por su cuenta. Salamanca tiene agentes muy preparados”, comenta.

Las sesiones, de carácter práctico, se centraron en la comprensión de las dificultades de comunicación e interacción que pueden tener las personas con TEA, así como en cómo acercarse y dirigirse a ellas de manera segura y empática.

Identificar una crisis para actuar con criterio

Uno de los puntos clave de la formación fue aprender a diferenciar una crisis de conducta de una situación de riesgo real.

“Si ves a unos padres sujetando a un niño, sin esta formación podrías pensar que es una agresión. Pero ahora entendemos que puede tratarse de una crisis sensorial, y sabemos cómo actuar para ayudar, no para agravar la situación”, explica Martín.

Esto implica también retirar a los curiosos, evitar estímulos que puedan aumentar la alteración y colaborar con la familia en la contención del menor.

El poder de los pictogramas y la comunicación alternativa

Durante la formación, los agentes también conocieron el uso de herramientas como pictogramas, que ayudan a comunicarse con personas con autismo cuando el lenguaje verbal no es eficaz.

“Todavía los tenemos en la jefatura. A veces, una imagen les llega más que las palabras”, esclarece Martín.

No hay un procedimiento fijo, pero sí una mayor preparación para actuar con sensibilidad

Aunque no existe un protocolo único aplicable a todas las situaciones, la formación permite a los agentes adaptarse mejor a cada caso.

“No puedes intervenir igual si un niño con TEA se ha perdido, que si está en plena crisis. No hay un único manual, pero ahora sabemos cómo dirigirnos a ellos, cómo hablarles y cómo actuar sin perjudicar”, asegura Yolanda Martín.

Un recinto adaptado para todos

Durante las cuatro tardes inclusivas de este año los días 11, 15, 19 y 21 de septiembre, en horario de 17:30 a 21:00 horas, La Aldehuela al completo estará adaptada para garantizar un entorno más amable con menos ruido, menos luces brillantes y actividades pensadas para menores con alta sensibilidad sensorial.

Además, el circo incluirá espectáculos con luces tenues y sonido más bajo, facilitando la asistencia de personas con TEA los días 25 y 28 de septiembre en dos sesiones.

Recomendaciones a la ciudadanía

Para cualquier persona que, sin formación previa, se vea envuelta en una situación con una persona con autismo, la oficial de la Policía Local de Salamanca lanza un mensaje claro:

“Hay que tener paciencia, tranquilidad y empatía ya que la forma de comunicarse es distinta, y eso hay que entenderlo desde el primer momento."

La labor policial también es inclusión

Más allá de la intervención en casos puntuales, la Policía Local también juega un papel clave en la sensibilización social.

“Solo con saber cómo tratarlos, ya estamos participando en la inclusión. Y eso forma parte también de nuestra labor como policías”, concluye Yolanda Martín.