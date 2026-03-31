Cambio total en el paseo de los Madroños con el doble de aparcamientos y menos carriles para mejorar la seguridad vial

Si hablamos de uno de los barrios en el que habitan más personas en Salamanca, Garrido es de los primeros que nos vendría a la cabeza. Durante los últimos años, se ha ido acometiendo diferentes obras en la zona, lo que ha sumado grandes beneficios a 33.000 personas de zonas como la estación de trenes, Chinchibarra o Salesas.

En esta ocasión, ha sido el turno del paseo de los Madroños, una de las zonas menos transitadas por vehículos, donde se echaba en falta plazas de estacionamiento y más seguridad vial, protagonizando en más de una ocasión atropellos al ser una zona amplia que ha dado pie a algunos conductores a aumentar la velocidad al contar con dos carriles de ida y de vuelta.

Primeramente, cabe destacar que las propuestas han sido gracias al consenso entre las asociaciones del barrio de Garrido y el Ayuntamiento de Salamanca, dando el visto bueno los primeros para así tener una serie de fines comunes que mejoren la vida en la zona.

Este lugar es uno de los más transitados a pie del propio distrito salmantino, justo en la mitad de la avenida de París y plaza de Barcelona, siendo la primera acceso directo a la estación de trenes y la segunda de acceso a todo el barrio de Garrido.

Cambio en el paseo de los Madroños

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha presentado los cambios que se darán, entre los que se encuentra la transformación de los dos carriles en ambos sentidos, en uno solo (en ambos sentido también), además de plantar 18 nuevos árboles, 2.600 plantas arbustivas, 50 bancos y diez papeleras.

Paseo de los Madroños con el futuro cambio en el bulevar

Además, se separará el carril bici de la acera para mejorar la seguridad vial, además de renovar 46 luminarias para una mejor eficiencia energética y más de 200 tuberías entre la avenida de los Cipreses y el futuro distrito tecnológico que ha planteado el Ayuntamiento de Salamanca, ‘El sendero de las Cregas’.

Con estas nuevas obras se da continuidad a la avenida de París con una inversión de un millón de euros y un plazo de ejecución de diez meses tras completar los procesos de contratación, contando, además, con estacionamientos en línea a la derecha y en batería a la izquierda, en dirección a la avenida de los Cipreses. De este modo, habrá un total de 77 plazas, 35 más que en la actualidad.

Aparcamiento en el paseo de los Madroños

Por otro lado, se reordenará el tráfico en la avenida Alfonso IX de León, donde el estacionamiento en línea pasará a estar en batería para incrementar en 40 el número de plazas disponibles. A todo esto, se sumarán los futuros aparcamientos que multiplicará por seis los estacionamientos en el antiguo Mercasalamanca.