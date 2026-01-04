"Nuestro camino es seguir velando, por la democracia": Venezolanos afincados en Salamanca se reunen en la Plaza Mayor

Todos los ojos continúan puestos sobre Venezuela tras la operación militar estadounidense que ha incluido la captura de su presidente, Nicolás Maduro. En especial, la de quienes partieron al extranjero. En la tarde de este domingo, numerosos venezolanos afincados en Salamanca se han reunido en la Plaza Mayor.

SALAMANCA24HORAS.COM ha podido hablar con dos de las personas que, desde hace años, coordinan "las actividades prodemocráticas de Venezuela en Salamanca", Elimar Uribe y Alejandro Amaral, que no se han perdido este encuentro. "Estamos felices. Es contradictoriamente feliz, porque pareciera que nos alegráramos por los bombardeos, pero no es así. Nos alegramos, porque tenemos 28 años sufriendo esta tragedia", dicen.

Aunque tienen claro que aún queda mucho por hacer: "Nosotros seguimos luchando hasta llevar las cosas a donde deben de estar. Ese es el trabajo de la justicia, es el trabajo de la ética. Le agradecemos a los Estados Unidos el favor que nos han hecho, pero que no se confundan tampoco, que los recursos de Venezuela son de los venezolanos".

Por eso defienden que ahora "si quieren ayudar a la democracia en el continente y quieren ayudarse ellos mismos, deben seguir apoyando a los líderes democráticos de Venezuela, que no son otros que los que tenemos casi todos en el exterior. Hay muchos adentro y muchos detenidos aún".

Uribe y Amaral han reflexionado con este medio sobre un gobierno de transición. "El gobierno de transición es necesario y legalmente corresponde. No es que salió Maduro y ya tenemos un presidente nuevo, no funciona así porque hay un ordenamiento que tenemos que respetar. Y cuando ayer veíamos las declaraciones de Trump diciendo "oye, es que María Corina está fuera", sí, María Corina está fuera y Delsy Rodríguez está dentro y dentro de lo que está establecido ella sería llamada a ser la presidenta interina. Pero hay que leer entre líneas y esa transición necesariamente tiene que darse".

Por eso, llaman a la calma, a la paciencia y a no dejar de luchar: "Nuestro camino es seguir velando, por que la democracia se llegue a Venezuela en las condiciones que debe llegar. Hasta ahí, hasta ese momento será nuestro viaje".