El campo de fútbol B de La Aldehuela, listo para su uso tras la conclusión de las obras

Las obras de los ‘nuevos’ campos de fútbol de La Aldehuela ya van llegando a su fin. Si hace unas semanas ya estaba colocado el tapete, faltaban unos únicos ingredientes para dar el ‘ok’ y poder hacer uso de los mismos. Unas obras que se han hecho esperar más de lo normal, pero que han llegado a su fin.

En el caso del campo B, situado en la mitad de la parte final del complejo deportivo, ya estará listo durante la tarde de este miércoles, 29 de octubre, mientras que el A tardará una semana más tras las lluvias que impidieron trabajar con normalidad en los diferentes terrenos de juego.

La rotura de una pieza en una de las máquinas que efectuaban el trabajo retrasaron la finalización de las obras en los tiempos estipulados, lo que no ha impedido proseguir con las mismas tras arreglar la misma. De esta forma, los operarios ya tienen listo uno de los dos terrenos de juego más esperados por los usuarios del fútbol amateur de Salamanca y aquellos aficionados del balompié.

Cómo se garantizó hace unos meses, el cuidado se intensificará en los nuevos campos de fútbol, para así lograr que perdure en el tiempo y no ocasione lesiones ni quemaduras por el desgaste de la hierba.