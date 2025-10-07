Ya hay fecha para finalizar y estrenar el nuevo césped de los campos fútbol de La Aldehuela

Parece que los campos de La Aldehuela ya tienen fecha de apertura. Desde hace unos meses, eran miles las personas que estaban esperando a que estuvieran listos los dos terrenos de juego en obras, más en concreto el A y B, el situado más a la derecha y el central.

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado una inversión en los mismos de 240.000 euros, en los que se han respetado los plazos en el mismo, tras dos meses de obras en los mismos, desde que comenzasen el 8 de agosto de 2025.

Cabe destacar que los usuarios han transmitido sus quejas desde hace años, en los que se habían desgastado por el uso de los mismos. Asimismo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la empresa concesionaria también se ha comprometido al cuidado de los mismos, al tener que ser regados cuando hace falta.

Del mismo modo, se han realizado los correspondientes cambios de redes en las porterías, además de haber cambiado el mobiliario necesario para poder realizar deporte de forma adecuada, ante las necesidades de los usuarios.

El primero de los campos, el A, estará listo este mismo fin de semana, el del puente del pilar, ante la única falta de poner el sílice en el césped. En el caso del segundo, el B, estará listo la próxima semana, entre el miércoles o el jueves, 15 y 16 de octubre.

Campo B de La Aldehuela

En el B, faltaría únicamente por colocar uno últimos fragmentos del césped, además del correspondiente sílice.

Por otro lado, una vez el terreno de juego esté listo, será de uso seguido, por lo que pasado el fin de semana está listo el A, y el B a finales o la siguiente semana.

Características del nuevo césped

Los campos de fútbol de La Aldehuela han subido de nivel, y es que con las obras que comenzaron el pasado viernes, 8 de agosto, se ha instalado un nuevo terreno de juego homologado por la FIFA y que ya se utiliza en federaciones como la de Madrid, Valencia o la de Murcia, el REALTURF XTREME 50.

Entre las propias características se encuentran que será un césped antifuego, antibacterial y antielectrostático. Además, estos nuevos campos serán más duraderos y resistentes, con una larga vida útil y con una mayor recuperación tras las pisadas. Por otro lado, al tener una textura muy suave, hace que para los jugadores sea una hierba artificial más cómoda y natural. Por otro lado, ante las lluvias del otoño y del invierno, habrá un mayor drenaje en el mismo, con mucha más amortiguación que los anteriores y un aspecto más realista.

Con todos estos ingredientes, se busca que los propios usuarios que utilicen estos campos de fútbol no tengan complicaciones ni lesiones, haciendo que sea mucho más seguro y que el contacto del balón sea el mejor posible.