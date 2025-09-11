Los campos de fútbol de La Aldehuela ya tienen fecha para estrenar su nuevo césped

Hace unos meses se anunciaba que los campos de fútbol de La Aldehuela, más en concreto los B y C, situados a la derecha según entramos por el acceso principal, cambiarían su césped artificial de cara a la próxima temporada, algo que los usuarios habrían pedido en innumerables ocasiones ante las lesiones producidas por el mismo, las quemaduras y el riesgo que se podía correr.

Cómo avanzaba SALAMANCA24HORAS el pasado mes de junio, ya se confirmaban en agosto el recambio del césped, algo que se acometería en el mes de agosto para que finalizara para el comienzo de la temporada 2025/2026. Asimismo, cabe destacar que la nueva hierba artificial estaría homologada por la FIFA, con los últimos avances en tecnología.

Para ello, y según ha podido saber este medio, estarán listos para finales de septiembre, siendo las fechas máximas el 27 y 28 de septiembre para ello. Una vez queden inaugurados, estarán listos para usarse en las diferentes ligas amateur y por los equipos de Salamanca. Además, se han destinado un total de 240.000 euros.

De cara a 2026, el campo situado más a la izquierda será el que tenga el cambio de cara total, donde se instalará el nuevo césped que servirá para que los tres, en el tercer o cuarto trimestre del próximo año, vean efectiva una medida muy esperada por los usuarios.