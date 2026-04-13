La otra cara del Lunes de Aguas: los trabajadores que mantienen viva la diversión de miles de salmantinos

El Lunes de Aguas es una de esas citas que esperan salmantinos y salmantinas durante todo el año, ya sea por las reuniones familiares que se celebran, como por los encuentros grupales de amigos que deciden bajar a la ribera del río para celebrar esta efeméride.

La historia oficial es sencilla, entre barcas, estudiantes y prostitutas se ha forjado toda una leyenda que data de la época de Felipe II, donde se decidió realizar un pequeño ‘erasmus’ moral durante la cuaresma para después recoger a las meretrices en la otra orilla del río, traerlas de vuelta y, por supuesto, la cero intención de comportarse como es debido. Todo esto, con el capitán de barco Padre Putas, toda una ‘institución’ salmantina.

En la actualidad, las formas y las intenciones del Lunes de Agua han cambiado pero el lugar no, pasando del vicio de unos pocos al jolgorio de muchos, donde se disfruta en compañía de los amigos y de la música, de la bebida y del hornazo, que ya no es solamente una comida sino un manifiesto de intenciones.

Así pues, Salamanca pasa durante un día de ser ciudad histórica y estudiantil a ser un festival por la ribera del Tormes, con un buen dispositivo de seguridad que ocupa ambos lados y con controles rutinarios en el resto del territorio salmantino.

Lunes de aguas 2025

De este modo, la Fiesta de Interés Turístico Regional se mantiene en un ambiente seguro, tanto para los viandantes como para las personas en carretera con todos los controles. Destaca entonces un punto clave en este aspecto, y es que a pesar de que miles de personas pueden descansar por la tarde, otras tantas sustentan la sociedad salmantina.

La otra cara de la moneda del Lunes de Aguas es clara, a pesar de que las calles y las riberas del río se llena de color y vida, otras tantas personas siguen realizando una ardua labor para así mantener todo bajo control. Entre ellos bomberos, policías o todo los servicios del Ayuntamiento de Salamanca. Ya se vio el año pasado con el famoso apagón que aconteció estas fechas, donde los Servicios de Emergencias trabajaron codo con codo para que los salmantinos y salmantinas tuvieran los menores problemas.

No solo hablamos entonces de Policía Local, Nacional, Guardia Civil o asociaciones destinadas estos eventos, sino que otras tantas personas como el personal de los supermercados, en algunos casos, conductores de autobús o el personal de limpieza de las calles mantienen la ciudad a punto, sin contar los autónomos o empresas que deciden no cerrar al no ser festivo.

Como es lógico, las autoridades reforzarán el patrullaje en las diferentes zonas de reuniones, con las Unidades Caninas reforzando el control, y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las entradas y salidas de la ciudad, además de los entornos del Puente Romano, la ribera de Curtidores, el Parque Fluvial en toda su longitud, la Huerta de los Jesuitas, la campa situada entre el arroyo del Zurguén y la carretera de Vecinos, los jardines de Santa Cándida María de Jesús y de Miguel Delibes, los parques Elio Antonio de Nebrija, Don Juan Tenorio y el botánico de Huerta Otea.

Lunes de aguas 2025 Policía local

Más personal que está pendiente de que el día se realice adecuadamente son, como no, los bomberos de Salamanca y de la provincia, que ya demostraron durante el año pasado que ante cualquier tipo de emergencias estarán al cien por ciento preparados.

Bomberos en el apagón masivo en Salamanca

Otros de los trabajdores que seguro estarán muy atentos a lo que ocurraserán los técnicos de emergencias sanitarias a bordo de las ambulancias, que junto a los sanitarios salmantinos estarán listo para atender en cualquier momento a quién lo necesite, en un día en el que quizá haya intoxicaciones alcohólicas entre los jóvenes, al igual que en otros años.

Los conductores de autobús también son otros de los trabajadores claves durante este día, donde se reforzará el servicio con una línea que funcionará desde las 15:30 horas y que irá desde el paseo de Canalejas hasta la avenida de La Aldehuela.

Además, cabe destacar que son uno de los sectores que “más tienen que aguantar” al haber bebido tantas personas a lo largo del día, montándose en el autobús de regreso a casa (o a seguir la fiesta).

Autobús Urbano en Salamanca

Mención especial habría que hacer también al servicio de limpieza del Ayuntamiento de Salamanca, donde además de limpiar la suciedad que dejarán los jóvenes en el río, velarán por dejar impecable las zonas destinadas al Lunes de Aguas.

Lunes de aguas 2025 baños portátiles

Durante otros años, no solamente ha sido en las horas de celebración cuando han realizado las diferentes labores, sino que al día siguiente o durante la misma noche, ya trabajan para dejar totalmente limpia la ribera del Tormes.

Suciedad en el Lunes de Aguas tras la tarde de fiesta | S24H

Como es lógico, todo el personal que trabaja en los supermercados de la provincia o en cualquiera de los establecimientos también hacen que el día pueda transcurrir con normalidad, en una jornada donde la diversión aflora en Salamanca y donde, gracias al trabajo de unos pocos, logran disfrutar muchos.

Por último, nuestro equipo de redactores y fotografos informarán sobre lo que ocurrirá a lo largo del día en este Lunes de Aguas, desde el Puente Romano a los pequeños rincones de la provincia.

Así pues, se demuestra como este día se ha convertido en una fecha marcada en los calendarios charros, donde sea cual sea la decisión, el fin primero siempre será disfrutar rodeado de nuestra gente querida.