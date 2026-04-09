Así será el dispositivo de seguridad por el Lunes de Aguas en Salamanca capital

Salamanca se prepara para celebrar un año más el Lunes de Aguas en la capital, una fiesta ya declarada de Interés Regional, reforzando los controles policiales en distintos puntos de la ciudad para regular el tráfico, se habilitará un servicio especial de autobuses y se ampliarán los servicios municipales de limpieza.

La Policía Local reforzará su patrullaje con las Unidades Caninas, efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Tráfico, especialmente en la zona de la Aldehuela de los Guzmanes, sobre todo en la chopera, el monte de utilidad pública colindante y las riberas del Tormes, aunque también en los entornos del Puente Romano, la ribera de Curtidores, el Parque Fluvial en toda su longitud, la Huerta de los Jesuitas, la campa situada entre el arroyo del Zurguén y la carretera de Vecinos, los jardines de Santa Cándida María de Jesús y de Miguel Delibes, los parques Elio Antonio de Nebrija, Don Juan Tenorio y el botánico de Huerta Otea.

El dispositivo de tráfico dará comienzo a primera hora de la tarde en todas las vías de salida y entrada a la ciudad, sobre todo en aquellos puntos en los que se prevén los mayores caudales de tráfico rodado, como los accesos sur: carreteras de Béjar y Vecinos-Sierra de Francia, con posibles restricciones de tráfico en los accesos al Zurguén. En función de la afluencia de personas y vehículos en La Aldehuela, la policía puede desviar el tráfico en la avenida de la Aldehuela, a la altura del puente Juan Carlos I; también se regulará el tráfico en las carreteras de Ledesma, Zamora, Toro, Cabrerizos, Aldealengua y la carretera de Madrid.

Con motivo de esta celebración, el Ayuntamiento de Salamanca habilitará un servicio especial de autobús urbano, disponible a partir de las 15:30 horas del lunes; el recorrido será entre el paseo de Canalejas y la avenida de La Aldehuela.

A mayores, se reforzarán los servicios municipales de limpieza que se pondrán en marcha en el Camino del Río con siete contenedores de 800 litros para los chiringuitos de La Aldehuela junto a otros dos contenedores de igual capacidad que se instalarán desde las 06:00 horas del lunes. Habrá otros 50 contenedores de 800 y 120 litros repartidos en la zona del Puente Romano; mientras que en la calle San Gregorio, esquina con la plaza del Puente Romano, habrá un contenedor de 3.200 litros de envases de plástico, tres contenedores de fracción resto de 3.200 litros y un contenedor de envases de vidrio de 3.200 litros. Habrá dos contenedores adicionales, de 800 litros de capacidad, en Huertas de la Santísima Trinidad, más otros dos contenedores de 800 litros en Teso de San Nicolás y otros dos contenedores en el Polígono el Tormes.

Las labores de limpieza en el turno de noche darán comienzo a partir de las 22:45 horas en los alrededores de la plaza de Santiago. A partir de las 06:00 horas del martes una treintena de trabajadores limpiarán toda la zona debajo del Puente Romano hasta la orilla del río.

Se instalarán 25 aseos portátiles, uno para personas con movilidad reducida y 12 urinarios en la margen derecha del río Tormes, en el Puente Romano.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se recuerda que está prohibido efectuar barbacoas o encender fuegos al aire libre. Tampoco se permitirá la utilización de envases y botellas de vidrio.