Salamanca despliega una intensa agenda de actividades para celebrar el Lunes de Aguas

Salamanca celebrará el tradicional Lunes de Aguas con una programación completa que se desarrollará del 10 al 13 de abril, combinando propuestas culturales, actividades familiares y animación musical en distintos puntos de la ciudad.

La programación comenzará este viernes 10 de abril con la visita teatralizada ‘Ni todo es progreso, ni todo es hornazo’, una actividad gratuita y sin necesidad de inscripción previa. Este recorrido, partirá desde la calle Ribera del Puente, junto a la Cruz de los Ajusticiados, y transcurrirá por el entorno del Puente Romano de Salamanca. El público podrá disfrutar de dos pases, a las 18:00 y a las 19:30 horas, en los que se propone una experiencia escénica que mezcla historia, teatro y emoción a través del personaje de Joaquín de Vargas.

Durante el sábado 11 y el domingo 12 de abril, esta misma visita teatralizada se repetirá en cuatro horarios diferentes: a las 12:00, 17:00, 18:30 y 20:00 horas, manteniendo el mismo punto de encuentro y recorrido.

También durante el fin de semana, el parque Elio Antonio de Nebrija acogerá actividades dirigidas al público familiar. Por un lado, se instalarán juegos tradicionales de madera bajo la propuesta ‘Leña al Juego’, disponibles en horario de 11:30 a 13:30 horas tanto el sábado como el domingo. Por otro, se celebrarán sesiones de cuentacuentos en las gradas del parque a las 12:30 horas en ambas jornadas.

El lunes 13 de abril, día central del Lunes de Aguas, la programación se centrará en la animación musical y callejera repartida por diferentes zonas de la ciudad. Entre las 17:00 y las 19:00 horas, los gigantes y cabezudos acompañados por la charanga ‘Queloque’s Band’ animarán el parque de La Aldehuela.

A partir de la tarde, distintas batucadas recorrerán varios espacios urbanos: ‘Blocco Charro’ estará de 17:30 a 21:30 horas pasando por la plaza de Santiago, el Puente Romano y el parque Elio Antonio de Nebrija; mientras que ‘Batukamatraka’ actuará en dos ubicaciones, primero en Würzburg de 18:00 a 19:00 horas y después en Huerta Otea de 19:30 a 20:30 horas.

Además, una electrocharanga pondrá el ambiente musical en el parque del Zurguén entre las 18:00 y las 19:30 horas.