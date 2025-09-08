Cerrada la piscina de Garrido del 8 al 21 de septiembre por labores de mantenimiento

El Ayuntamiento de Salamanca ha avisado, a través de sus redes sociales, de que la piscina municipal de Garrido permanecerá cerrada del 8 al 21 de septiembre. El motivo son distintas labores de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones.

Cabe destacar la taquilla sí que estár abierta al público para gestiones tales como las inscripciones de los cursos de natación. Su horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas.

