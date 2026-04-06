Cerrados parques y jardines en Salamanca este martes por los fuertes vientos

Este martes, 7 de abril, Salamanca entre de lleno en aviso amarillo por fuertes tormentas, lluvias y vientos, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Salamnca a tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

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Entre ellas se encuentran el cierre de los parques y jardines como la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Así pues, esto se mantendrá cerrado hasta que las condiciones meteorológicas remitan por completo sin suponer, además, ningún riesgo para la población por la posible caída de las ramas de los árboles.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Salamanca ha recordado la importancia de extremar todo tipo de precaución, además de hacer hincapié en el servicio de bomberos del parque de la capital del Tormes, así como de la Policía Local y la labor que realizan estos días.