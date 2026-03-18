La Ciberliga, una competición que entrena a los estudiantes de Salamanca para no caer en las trampas de la red

El salón de actos del Colegio Maristas de Salamanca no era, esta vez, un espacio cualquiera. El murmullo habitual había sido sustituido por una concentración que marcaba el inicio de algo. Decenas de alumnos de 4º de la ESO, con la mirada fija en sus pantallas, se enfrentaban a un reto muy real. Había comenzado la VII edición de la Ciberliga, y con ella, una auténtica batalla contra los peligros de Internet.

Tablets y ordenadores se convertían en herramientas clave mientras los estudiantes analizaban pistas, detectaban amenazas y ponían a prueba su ingenio para anticiparse a los riesgos propios de internet un día cualquiera mientras navegan.

La Ciberliga ha nacido con un propósito claro y es preparar a los jóvenes para navegar con seguridad en un entorno cada vez más complejo. Detrás de cada prueba hay una lección. “La idea es que los estudiantes adquieran herramientas para detectar fraudes, estafas o conductas peligrosas en la red y puedan reaccionar de manera responsable ante cualquier amenaza digital”, explica Adolfo Granado, responsable de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

En Salamanca, esta séptima edición cuenta con 105 equipos inscritos, con un total de 420 alumnos procedentes de 14 centros educativos. Cada equipo está formado por cuatro integrantes, aunque excepcionalmente pueden participar tres. A nivel nacional, se espera que la Ciberliga reúna a alrededor de 30.000 estudiantes de más de 800 colegios e institutos.

La elección de estudiantes de 4º de ESO responde a que en esta edad los jóvenes ya manejan internet con soltura y hacen un uso habitual de redes sociales, lo que hace esencial reforzar su formación en seguridad digital antes de estudios superiores, tal y como ha explicado Granado.

¿Qué desafíos tienen que hacer los estudiantes durante la jornada?

Los desafíos que deben superar los estudiantes durante la Ciberliga están diseñados para poner a prueba distintas habilidades relacionadas con la seguridad digital y la navegación responsable en Internet. Para resolver los ciberretos, los equipos deben trabajar de forma coordinada y aplicar competencias como el trabajo en equipo, el pensamiento lógico y la resolución de problemas, la capacidad de análisis y sus habilidades tecnológicas y digitales, tal y como explica Adolfo Granado.

Además, según insiste Granado es fundamental que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos durante la fase formativa previa a la competición, donde se introducen los conceptos básicos que luego deberán aplicar en los desafíos prácticos.

Entre los conocimientos que deben poner en práctica se encuentran la ciberseguridad, el uso seguro de Internet, la identificación de fraudes o engaños online, la protección de datos y la privacidad, así como el uso responsable de las redes sociales. Para facilitar esta preparación, los participantes reciben previamente material formativo, entre el que destaca un vídeo explicativo de Efrén Varón (DTL Code), donde se presentan herramientas y enlaces que posteriormente se utilizarán durante los retos.

Tal y como esclarece el responsable de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, los ciberretos están inspirados en situaciones reales que los jóvenes pueden encontrarse durante su actividad en Internet. Por ejemplo, los estudiantes deben analizar páginas web fraudulentas, detectar imágenes manipuladas, identificar posibles estafas o engaños online o reconocer riesgos asociados al uso de redes sociales. “El objetivo es que aprendan a identificar estas amenazas y sepan cómo reaccionar ante ellas de forma responsable” finaliza Adolfo Granado.

Coordinación con los centros educativos

La organización de la Ciberliga se realiza en colaboración con los centros educativos y con la Consejería de Educación de cada provincia. Los colegios e institutos se inscriben en la competición y, durante la fase clasificatoria, los expertos en ciberdelincuencia de la Guardia Civil, previamente formados para esta actividad, acuden a los centros para supervisar o apoyar el desarrollo de las pruebas.

Sobre los retos que se plantean durante la competición, Adolfo manifiesta que se diseñan tomando como referencia situaciones reales que se producen en el entorno digital. De esta forma, los estudiantes no solo compiten, sino que también adquieren herramientas prácticas para reconocer amenazas reales en Internet.

Además, el responsable de comunicación de la Comandancia declara que las pruebas se actualizan cada año para adaptarse a las nuevas amenazas y riesgos digitales.

La jornada en el Colegio Maristas

Salamanca24horas acompañó a los alumnos durante una de las jornadas celebradas en el colegio el pasado viernes. La actividad comenzó con un vídeo proyectado en la pantalla principal, mostrando los peligros de internet y cómo la Guardia Civil protege a los ciudadanos en el ciberespacio y cómo se detectan amenazas reales. Posteriormente, los estudiantes escucharon una charla de 45 minutos sobre seguridad digital, donde el responsable de comunicación de la Comandancia ofrecía ejemplos de estafas y webs fraudulentas, y explicaba buenas prácticas de navegación segura.

A continuación, llegó la fase de acción que se basa en ocho retos en un tiempo máximo de 50 minutos. Entre los ejercicios, los estudiantes debían identificar páginas web manipuladas, localizar mensajes falsos en redes sociales y reconocer vulnerabilidades en entornos simulados, aplicando los conocimientos adquiridos previamente.

Formación y preparación de los agentes

Los responsables provinciales de la Guardia Civil reciben una formación intensiva de tres días en la Dirección General situada en Madrid, donde aprenden ciberseguridad, resolución de retos y gestión de riesgos digitales.

Del mismo modo, los agentes realizan prácticas en centros educativos, este año en Tres Cantos, para preparar la fase clasificatoria presencial y online. Cada año, los retos se actualizan para adaptarse a las nuevas amenazas digitales y reflejar situaciones reales que los jóvenes podrían enfrentar en la red.

Entre las novedades de esta VII edición se incluyen la ampliación de la participación a 13 comunidades autónomas y Melilla, el incremento de centros educativos hasta 800 y la previsión de unos 30.000 estudiantes participantes en toda España.