Cientos de jóvenes protestan por Palestina en Salamanca: "No es una guerra, es un genocidio"

Los estudiantes de Salamanca han alzado la voz por Palestina tras la huelga convocada por el Sindicato en la capital del Tormes. Una concentración a la que se han ido sumando poco a poco más personas, que han marchado por las calles salmantinas empezando desde la plaza de los Bandos.

Francisco Cuadrado, militante de la organización, ha explicado que "hay que parar este genocidio ya. Que se tenga muy claro que esto es un Holocausto. Estamos apoyando la resistencia", ante la atenta mirada de los jóvenes que se han concentrado en el lugar para “que nuestra voz llegue hasta Palestina”.

Asimismo, también han explicado que "han secuestrado la flotilla y que nos tienen que escuchar en Palestina", a raíz de los barcos interceptados por Israel a pocas millas de llegar a las costas de Oriente. Del mismo modo, han querido dejar claro que “esto no afecta a todos, tanto por los pactos que se van a firmar en el tema de armamento como en el control energético”.

Los propios cabecillas de la manifestación se han sorprendido por la cantidad de personas que se han acercado hasta el lugar, indicando que “está yendo mucho mejor de lo esperado con todo este apoyo salmantino”.

Al grito de "Palestina Libre" o "Esto no es una guerra, es un genocidio", han marchado por las calles salmantinas a la espera de la concetración que tendrá lugar la tarde de este jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas en Plaza España.

Uno de los estudiantes que milita también en el Sindicato, ante las pintadas realizadas en edificios públicos y el pegamento en las cerraduras, ha expuesto que “el problema radica en que muchos centros concertados prohíben que los centros hagan huelga”.