Cierran tres nuevos colegios en la provincia para este nuevo curso escolar

Comienza el nuevo curso escolar y lo hace con tres nuevos cierres de colegios en el medio rural salmantino. Boada, Mogarraz y San Martín se quedan sin escuela al no llegar al mínimo de alumnos permitidos. Por los pelos se han salvado las escuelas de Santiz y Cantagallo que se mantienen abiertas con tres alumnos, mientras que con cuatro escolares se quedan San Muñoz, San Felices de los Gallegos, El Payo, Martiago, Peñaparda, Valero y Aldea del Obispo.

Así lo ha asegurado el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, que ha visitado el colegio de Aldeatejada en el inicio del curso escolar. Este martes han iniciado las clases lo alumnos de las ciudades y pueblos que el lunes tuvieron festivo. Es el caso de Salamanca, Béjar o Villoria. En total, 23.862 alumnos han iniciado su formación en Infantil, Primaria y Educación Especial. Además, el próximo día 15, comenzarán el curso los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En total, en Salamanca serán 46.884 los alumnos de régimen general, lo que “supone un incremento de un 0,52% con respecto a los alumnos que estuvieron el año pasado. La educación en Castilla y León nos la tomamos muy en serio, prueba de ello es que trabajamos en muchos ámbitos y ámbitos muy importantes”, ha asegurado Ruiz. También ha destacado la educación gratuita ya que “sabemos el ahorro económico que supone a las familias no tener que pagar las guarderías en esas edades tan tempranas” ya destacado la importancia de mantener abiertos los centros del medio rural.

Centros que abren renovados en muchos casos. “Durante este verano se han realizado 41 obras de diferente índole, unas han sido a lo mejor de eficiencia energética, otras de accesibilidad, de adaptación de patios o de baños con un importe de 1,4 millones de euros”. También ha destacado los centros nuevos, como el de Aldeatejada que tuvo una inversión de 5 millones de euros, otros 5 millones para poner primero y segundo de la ESO en el centro Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, 3 millones de euros para el CRIE de Ciudad Rodrigo y “el buque insignia de la provincia”, el Instituto de Guijuelo con una inversión de casi 16 millones de euros que estrenarán los alumnos el próximo lunes.