"Ganas de volver a la rutina" en la vuelta al cole de los alumnos en Salamanca capital

Centenares de menores han regresado a las aulas este 9 de septiembre en Salamanca capital, retrasando un día la vuelta al cole con motivo de la celebración del día de la patrona, la Virgen de la Vega, festivo en la capital del Tormes.

Este lunes, un total de 23.935 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial tuvieron ya un primer contacto con las aulas en la provincia salmantina, a excepción de Béjar o Villoria, municipios donde también fue festivo local. Los estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos retomarán las clases del nuevo curso académico 2025-2026 el próximo15 de septiembre.

Dos meses aproximadamente es lo que los alumnos salmantinos han estado fuera de las aulas, disfrutando del verano, un tiempo que para muchos ha sido excesivamente corto. La vuelta al cole significa no solo el inicio del curso académico, también un cóctel de emociones y sentimientos encontrados. Por un lado, alegría por ver a los amigos y a los compañeros de clase, pero por otro, tristeza porque se acabaron las vacaciones y los libros empezarán a ocupar gran parte de los días de estos pequeños hasta el mes de junio del año próximo.

Vuelta al cole en Salamanca capital

El sentimiento de los padres salmantinos también ha sido encontrado: alegría por un lado porque durante el verano y sin vacaciones cuesta conciliar la vida laboral con la personal y por las "ganas de volver a la rutina", según puntualizaba una madre, pero por el otro, pena por dejar de compartir tiempo con sus pequeños y por el gran desembolso económico que supone la vuelta al cole, rondando ya los mil euros en material escolar.

Este año, además, en la vuelta al cole ha estado muy presente una nueva normativa que afecta de lleno a los padres que van a dejar a sus hijos en el colegio en coche. ‘Beso y adiós’, una señal de tráfico que ya se ha instaurado en algunos puntos de España, y que aunque en Salamanca capital, por el momento, solo se ha adoptado la expresión y no la señal física; se trata de una manera de que las paradas para dejar a los escolares sean lo más rápidas posible y para que los los padres se conciencien de que la parada en los lugares establecidos es únicamente para dejar al niño y marcharse y no para bloquearlo durante más tiempo.

Además, desde el Ayuntamiento también se recuerda que hay zonas de parada rápida (30-60 segundos) cerca de las entradas de los colegios, en un carril sin generar doble fila, donde los conductores pueden detenerse (sin bajarse y sin parar el motor) para que los estudiantes suban o bajen del vehículo, manteniendo la fluidez del tráfico; y las zonas de estacionamiento temporal breve (5-10 minutos), generalmente en un área cercana y especialmente habilitada, para que los alumnos de corta edad o necesidades específicas puedan subir y bajar del vehículo, disponiendo de más tiempo para ello, y ser acompañados por un monitor o responsable hasta el centro educativo.

Las calles donde se permiten paradas breves, haciendo alusión a la expresión 'Beso y adiós' se pueden consultar en el siguiente enlace: