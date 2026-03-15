Cinco días de huelga médica en Salamanca con muchas dudas futuras: “La ministra solo intenta confundir, queremos sentarnos a negociar”

Se va a cumplir el próximo mes de junio un año desde que empezaran las huelgas médica de manera masiva en toda España, una de las grandes movilizaciones que se han llegado a conocer en el territorio nacional en este ámbito sanitario y que ya han amenazado con realizarlas una semana al mes hasta junio, momento donde realizarán otra de manera indefinida si no se llega a ningún acuerdo.

El presidente de CESM, la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos, Ángel Bajo, ha explicado a SALAMANCA24HORAS la falta de acuerdo entre Ministerio de Sanidad y los facultativos, alegando además que únicamente se han negociado las condiciones con los Sindicatos de Ámbito, formaciones que “no nos representa”, según ha indicado el médico salmantino.

La posibilidad de desconvocatoria siempre ha estado sobre la mesa, o al menos eso ha explicado Bajo: “Si se sienta a negociar, la desconvocatoria es una posibilidad. Los primeros con quienes se tienen que sentar a negociar es con nosotros, con el Comité de Huelga, no con otros actores. Con esto solo siembran dudas”.

Por otro lado, desde CESM también se ha indicado la difícil situación que están viviendo todos los médicos, donde no se negocia con los sindicatos mayoritarios. Eso sí, también ha expuesto que la propia ministra se ha sentado con algunos Colegios de Médicos, lo que podría indicar un pequeño acercamiento al respecto.

Con estos cinco días que se viene de huelga en Salamanca, del 16 al 20 de marzo, esperan que el parecer de Mónica García cambie por completo: “Tras esta semana, veremos que actitudes futuras tomaremos”. De momento, este miércoles, 18 de marzo, se concentrará a las puertas del hospital de Salamanca a las 12:30 horas.

Ante el temor de los salmantinos y salmantinas a no ser atendidos, desde la Junta de Castilla y León se han garantizado los servicios mínimos, mientras que aquellos pacientes con urgencias graves, consultas o citas que no se puedan posponer o cirugías que no puedan retrasarse, se realizarán con total normalidad.