Una colaboración ‘de Óscar’ para el salmantino Tomas Hijo de la mano de la película ‘Frankenstein’

Un pedacito de premio Óscar tiene origen salmantino y nombre propio, el de Tomás Hijo que forma parte de ese equipo de arte que se ha llevado una estatuilla por la película ‘Frankenstein’. El ‘Mejor diseño de Producción ha recaído en la película de Guillermo del Toro, más concretamente en Tamara Deverell, reconociendo así un trabajo espectacular de arte y diseño con el que el salmantino colaboró.

Cartas de lectura de Tomas Hijo para Frankenstein en la exposición sobre la pelicula | INSTAGRAM TOMÁS HIJO

En esta ocasión, el trabajo del artista salmantino fue diseñar y crear las cartas de lectura, cada una de ellas con una letra del abecedario, con las que el abuelo enseña a leer a su nieta. Unas cartas originales, llenas de simbología y con ese sello característico que dejan los grabados de Tomás Hijo que podían verse en la escena de la cabaña. Un trabajo que forma parte de un gran todo y de una gran puesta en escena que ha logrado uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

Es la segunda vez que Tomas Hijo colabora con una película de Guillermo del Toro que llega a los Óscar. Su primera colaboración fue con el ‘Tarot del Toro’ que diseño para la película Nightmare Alley o El Callejón de las almas perdidas, que estuvo nominada también por esta misma categoría a los Óscar de 2022 aunque no se hizo con la estatuilla. Un tarot que gustó tanto que se ha comercializado, sumándose a los otros tarots diseñados por el salmantino como el del Señor de los Anillos, el de la Casa de Dragón o el del Laberinto.