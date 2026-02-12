Colocan vallas de hormigón de manera provisional tras el accidente mortal de la rotonda del hospital de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha colocado de manera preventiva y provisional una serie de muros de hormigón en el lugar del accidente mortal donde perdió la vida una mujer tras caer por uno de los precipicios situados junto a la conocida como rotonda del hospital de Salamanca.

Una medida que se ha realizado para evitar incidentes similares al ocurrido el viernes, 30 de enero, y ante la rotura de las vallas rojas de seguridad colocadas junto a los bordillos de la carretera.

Según pudo saber en su momento SALAMANCA24HORAS, el accidente se produjo en la glorieta de los Sanitarios, donde un Toyota Yaris chocaba con las vallas de seguridad, que se rompieron ante el impacto y precipitándose por el terraplén.

A la llegada de los servicios de emergencias, se confirmaba la muerte de la mujer de 58 años, única ocupante del turismo.