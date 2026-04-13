Comienza una semana libre de lluvias y con temperaturas de verano en sus últimos días

Las temperaturas que ha registrado Salamanca durante el fin de semana se mantendrán este Lunes de Aguas, con mínimas de 2 grados y máximas de 13, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web.

Los termómetros irán aumentando paulatinamente hasta registrar valores propios de verano. Entre el viernes y el sábado se esperan temperaturas por encima de los 25 grados de máxima, aunque las mínimas se mantendrán bajas (7-8 grados).

La semana también estará libre de lluvias, aunque los cielos estarán mayormente nublados, especialmente el martes y el viernes. Aún así, habra que tener cuidado con la radiación ultravioleta. El riesgo es alto y se recomienda usar un gorro o sombrero, crema con filtro y gafas de sol.