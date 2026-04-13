Comienza una semana libre de lluvias y con temperaturas de verano en sus últimos días
Entre el viernes y el sábado se esperan valores por encima de los 25 grados de máxima
Las temperaturas que ha registrado Salamanca durante el fin de semana se mantendrán este Lunes de Aguas, con mínimas de 2 grados y máximas de 13, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web.
Los termómetros irán aumentando paulatinamente hasta registrar valores propios de verano. Entre el viernes y el sábado se esperan temperaturas por encima de los 25 grados de máxima, aunque las mínimas se mantendrán bajas (7-8 grados).
La semana también estará libre de lluvias, aunque los cielos estarán mayormente nublados, especialmente el martes y el viernes. Aún así, habra que tener cuidado con la radiación ultravioleta. El riesgo es alto y se recomienda usar un gorro o sombrero, crema con filtro y gafas de sol.
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