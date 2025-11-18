El consejero de Sanidad, tajante en Salamanca sobre el repunte de la gripe: “El aumento es notable, pero contamos con planes de contingencia y estamos preparados”

Salamanca ha sido el lugar elegido para dar a conocer diferentes programas a los que se van a poder acoger miles de mujeres en la comunidad en el marco del Programa de Atención Integral a la Mujer de la Junta de Castilla y León que irá destinado, sobre todo, a mujeres de 50 a 70 años, y de 70 años en adelante.

De este modo, Alejando Vázquez, ha explicado que este tipo de encuentro sirven para “Peculiaridades de la salud y que nos ayude a tomar decisiones oportunas para una asistencia sanitaria equitativa y atender las necesidades de las mujeres”, siendo el género uno de los principales motivos por los que no existe una equidad sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud.

Del mismo modo, ha hecho referencia a la paradoja en la mujer en donde a pesar de vivir más años, son las que más enfermedades graves acaban contrayendo. Como ejemplo, el consejero ha explicado “en las cardiovasculares se cada vez en mujeres con más temprana edad, esto debido a que cada vez se adquieren peores hábitos como puede ser el tabaco”.

Por otro lado, también ha hecho referencia a la depresión que sufren miles de mujeres en España, dándose más en mujeres según la Organización Mundial de la Salud con un 1,5 más de un género a otro.

Asimismo, Alejandro Vázquez también ha hecho hincapié en que “la tasa de excedencias laborales para el cuidado de familiares en Castilla y León es tomada en un 90,6 % por mujeres. Esta carga física y emocional tiene un impacto directo en la salud y la calidad de vida”.

Además, el propio consejero ha destacado dos de los programas punteros de la región, entre ellos el destinado a mayores de 50 años (Mujer Activa 50 plus) contemplando revisiones cardiológicas y ginecológicas, cribados de deterioro cognitivo, alteraciones de la salud emocional y promocionar hábitos de alimentación; y a mayores de 70 años (Mujer Activa 70 plus), destinado a valorar la fragilidad y el riesgo de caídas, el abordaje de aspectos nutricionales y la detección de posibles enfermedades neurológicas, así como evaluar la salud emocional y los cribados de deterioro cognitivo.

Repunte de la gripe en la región

Según los datos que ha indicado Alejandro Vázquez, la gripe ha sufrido un repunte en tan solo una semana de 51 casos por 1.000 habitantes, hasta los 130 casos por 1.000 habitantes. De este modo, ha expuesto que “está creciendo de forma notable y estamos preparados con el plan de contingencia, además, se intensificará a finales de mes la vacunación con citas que irán el viernes por la tarde, y sábado y domingo de mañana y tarde”.

Ante el número de vacunas, también ha explicado que “se ha hecho una previsión de vacunas de gripe como de COVID, con el número necesario para dar respuesta a las necesidades de los habitantes. De este modo, aquellos que se quieran vacunar no tienen que estar atados a una cita”.

Por último, ha realizado un llamamiento para la población, donde es importante recalcar la importancia de las personas más vulnerables, sobre todo las mayores de 70 años, y en los niños que “hacen un efecto de transmisión importante”.